Аварийные отключения света после ночной атаки РФ на Киевскую область в трех районах - ОВА
Киев • УНН
В Киевской области после ночной атаки РФ зафиксированы повреждения жилой и хозяйственной застройки в трех районах. В части Бучанского района введены экстренные отключения электроэнергии, а в Броварском и Бориспольском районах они продолжают действовать.
В Киевской области после очередной атаки РФ аварийные отключения в трех районах, сообщил во вторник глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Подробности
"Этой ночью россия - государство-террорист - снова атаковала Киевщину. Под ударами оказались мирные общины, жилые дома и критическая инфраструктура. Враг воюет с людьми, с домами, с обычной жизнью", - написал Калашник.
По его словам, в трех районах области зафиксированы повреждения жилой и хозяйственной застройки. По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.
В Вышгородском районе в результате вражеской атаки возник пожар частного жилого дома. В Броварском районе фиксируют повреждения трех частных домов (выбиты окна, поврежден фасад), автомобиль и временное сооружение. В Фастовском районе в результате атаки загорелось хозяйственное здание.
"Критически важные объекты области переведены на альтернативное питание и продолжают работу", - сообщил Калашник.
Из-за террористических действий врага в части Бучанского района введены экстренные отключения электроэнергии, а в Броварском и Бориспольском районах они продолжают действовать. В других районах области применяются стабилизационные графики
По его словам, действуют пункты несокрушимости, чтобы люди могли согреться, подзарядить телефоны и получить необходимую помощь.
"Прошу всех, у кого есть электроснабжение, пользоваться им экономно — это поможет быстрее стабилизировать систему и вернуть свет тем, кто его ждет", - подчеркнул глава ОВА.
ГСЧС и ГУНП в области показали последствия атаки РФ.