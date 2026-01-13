$43.260.18
Аварийные отключения света после ночной атаки РФ на Киевскую область в трех районах - ОВА

Киев • УНН

 • 26 просмотра

В Киевской области после ночной атаки РФ зафиксированы повреждения жилой и хозяйственной застройки в трех районах. В части Бучанского района введены экстренные отключения электроэнергии, а в Броварском и Бориспольском районах они продолжают действовать.

Аварийные отключения света после ночной атаки РФ на Киевскую область в трех районах - ОВА

В Киевской области после очередной атаки РФ аварийные отключения в трех районах, сообщил во вторник глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Этой ночью россия - государство-террорист - снова атаковала Киевщину. Под ударами оказались мирные общины, жилые дома и критическая инфраструктура. Враг воюет с людьми, с домами, с обычной жизнью", - написал Калашник.

По его словам, в трех районах области зафиксированы повреждения жилой и хозяйственной застройки. По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.

В Вышгородском районе в результате вражеской атаки возник пожар частного жилого дома. В Броварском районе фиксируют повреждения трех частных домов (выбиты окна, поврежден фасад), автомобиль и временное сооружение. В Фастовском районе в результате атаки загорелось хозяйственное здание.

"Критически важные объекты области переведены на альтернативное питание и продолжают работу", - сообщил Калашник.

Из-за террористических действий врага в части Бучанского района введены экстренные отключения электроэнергии, а в Броварском и Бориспольском районах они продолжают действовать. В других районах области применяются стабилизационные графики

- сообщил Калашник.

По его словам, действуют пункты несокрушимости, чтобы люди могли согреться, подзарядить телефоны и получить необходимую помощь.

"Прошу всех, у кого есть электроснабжение, пользоваться им экономно — это поможет быстрее стабилизировать систему и вернуть свет тем, кто его ждет", - подчеркнул глава ОВА. 

ГСЧС и ГУНП в области показали последствия атаки РФ.

Юлия Шрамко

