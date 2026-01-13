$43.260.18
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 11892 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 25155 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 42515 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 32695 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 31971 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 52630 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22819 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23556 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 54100 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
У Києві до 500 будинків без тепла, на тлі екстрених відключень не ходить електротранспорт на правому березі

Київ • УНН

 • 632 перегляди

У Києві майже 500 будинків залишаються без тепла після російського удару, діють екстрені відключення електроенергії. Наземний електротранспорт на правому березі замінено автобусами через складну ситуацію в енергосистемі.

У Києві до 500 будинків без тепла, на тлі екстрених відключень не ходить електротранспорт на правому березі

У Києві після чергового російського удару без тепла залишаються близько 500 будинків. В місті введено і діють екстрені відключення, повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Деталі

Комунальники продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожих атак. У КМДА зазначили, що замість наземного електротранспорту на дублюючі маршрути виводяться автобуси.

Там уточнили, що це стосується правобережних районів столиці України.

Через наслідки ворожих обстрілів і складну ситуацію в енергосистемі тимчасово призупинений рух наземного електротранспорту на правому березі Києва

- йдеться в повідомленні.

Більш детальна інформація про маршрути слідування громадського транспорту опубліковані на Офіційному порталі Києва.

Міський голова Віталій Кличко зазначив, що після обстрілу в столиці наразі ще більший дефіцит електроенергії, навіть для забезпечення критичної інфраструктури.

Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна

- заявив він.

Також Кличко уточнив: інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності.

Нагадаємо

У Київській області після чергової російської атаки запроваджені аварійні відключення у трьох районах.

Євген Устименко

СуспільствоКиїв
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська міська державна адміністрація
Віталій Кличко
Київ