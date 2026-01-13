У Києві до 500 будинків без тепла, на тлі екстрених відключень не ходить електротранспорт на правому березі
Київ • УНН
У Києві майже 500 будинків залишаються без тепла після російського удару, діють екстрені відключення електроенергії. Наземний електротранспорт на правому березі замінено автобусами через складну ситуацію в енергосистемі.
У Києві після чергового російського удару без тепла залишаються близько 500 будинків. В місті введено і діють екстрені відключення, повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Деталі
Комунальники продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожих атак. У КМДА зазначили, що замість наземного електротранспорту на дублюючі маршрути виводяться автобуси.
Там уточнили, що це стосується правобережних районів столиці України.
Через наслідки ворожих обстрілів і складну ситуацію в енергосистемі тимчасово призупинений рух наземного електротранспорту на правому березі Києва
Більш детальна інформація про маршрути слідування громадського транспорту опубліковані на Офіційному порталі Києва.
Міський голова Віталій Кличко зазначив, що після обстрілу в столиці наразі ще більший дефіцит електроенергії, навіть для забезпечення критичної інфраструктури.
Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна
Також Кличко уточнив: інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності.
Нагадаємо
У Київській області після чергової російської атаки запроваджені аварійні відключення у трьох районах.