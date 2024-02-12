Перешли на сторону агрессора, "сдавали" ФСБ граждан Украины: будут судить 4-х известных пособников оккупанта с Херсонщины

За коллаборационизм будут судить четырех известных пособников российского агрессора из Херсонской области. Один из фигурантов считается погибшим, другие продолжают занимать свои должности в оккупационной администрации Новой Каховки. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Детали

В сентябре 2023 года следователи Нацполиции объявили четырем жителям Херсонской области, а именно:

О подозрении за коллаборационную деятельностьь - ч. 5 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного Кодекса Украины;

Незаконное лишение свободы или похищение людей (ч. 2 ст. 146 Уголовного Кодекса Украины).

Среди подсудимых - председатель и заместитель так называемой военно-гражданской администрации оккупированной Новой Каховки, руководительница местного Центра гуманитарной помощи и заместитель оккупационной администрации Херсонской области.

После начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Херсонской области эти граждане Украины добровольно перешли на сторону агрессора и заняли свои руководящие должности в оккупационной власти - говорится в сообщении.

Один из фигурантов считается погибшим, остальные продолжают занимать свои должности в оккупационной администрации Новой Каховки.

Напомним,

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