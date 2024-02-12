Застенок в Гостомеле: оккупанты держали людей в морозильной камере столовой ГП "Антонов"

Полицейские Киевщины сообщили о подозрении военнослужащему рф, который удерживал граждан в неработающей морозильной камере бывшей столовой на территории аэропорта. Об этом сообщает Национальной полиции Украины, пишет УНН.

Детали

Правоохранители установили, что с 8 по 17 марта 2022 года военнослужащий совместно со своими приспешниками удерживал людей в неработающей морозильной камере бывшей столовой ГП "Антонов".

Отмечается, что проводя допросы, военные рф беспощадно пытали гражданских пленных: наносили удары по жизненно важным органам, пропускали по телу электрический ток и лишали воздуха.

Нас привезли в лес и бросили в яму, где уже были убиты ребята. Впоследствии привели других двух мужчин, которых расстреляли у нас на глазах и бросили на нас сверху. Мы укрывались телами, потому что было очень холодно. Далее российские военнослужащие перевезли нас в помещение морозильной камеры, где начала допрос фсб, - рассказывает один из пострадавших Юрий.

По свидетельствам Юрия, в плену были и женщины, российские военные ночью над ними издевались.

Женщины были тоже. Через стенку мы их слышали. Ночью над ними издевались, они кричали. А одна из женщин была больна онкологией, мы слышали как она это неоднократно говорила, что ей нужны лекарства. Оккупанты не давали ей никаких медикаментов, она плакала от боли, - рассказал Юрий.

По факту нарушения законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц, следователи полиции Киевщины сообщили 47-летнему военному рф о подозрении.

Напомним

Как ранее писал УНН, прокуратура Германии идентифицировала вероятных российских военнослужащих, которые обстреливали гражданских в Гостомеле в 2022 году.