Застенок в Гостомеле: оккупанты держали людей в морозильной камере столовой ГП "Антонов"
Киев • УНН
российские солдаты удерживали и пытали гражданских лиц в морозильной камере столовой аэропорта в Гостомеле.
Полицейские Киевщины сообщили о подозрении военнослужащему рф, который удерживал граждан в неработающей морозильной камере бывшей столовой на территории аэропорта. Об этом сообщает Национальной полиции Украины, пишет УНН.
Детали
Правоохранители установили, что с 8 по 17 марта 2022 года военнослужащий совместно со своими приспешниками удерживал людей в неработающей морозильной камере бывшей столовой ГП "Антонов".
Отмечается, что проводя допросы, военные рф беспощадно пытали гражданских пленных: наносили удары по жизненно важным органам, пропускали по телу электрический ток и лишали воздуха.
Нас привезли в лес и бросили в яму, где уже были убиты ребята. Впоследствии привели других двух мужчин, которых расстреляли у нас на глазах и бросили на нас сверху. Мы укрывались телами, потому что было очень холодно. Далее российские военнослужащие перевезли нас в помещение морозильной камеры, где начала допрос фсб,
По свидетельствам Юрия, в плену были и женщины, российские военные ночью над ними издевались.
Женщины были тоже. Через стенку мы их слышали. Ночью над ними издевались, они кричали. А одна из женщин была больна онкологией, мы слышали как она это неоднократно говорила, что ей нужны лекарства. Оккупанты не давали ей никаких медикаментов, она плакала от боли,
По факту нарушения законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц, следователи полиции Киевщины сообщили 47-летнему военному рф о подозрении.
Напомним
Как ранее писал УНН, прокуратура Германии идентифицировала вероятных российских военнослужащих, которые обстреливали гражданских в Гостомеле в 2022 году.
Застенок в Гостомеле: оккупанты держали людей в морозильной камере столовой ГП "Антонов"
российские солдаты удерживали и пытали гражданских лиц в морозильной камере столовой аэропорта в Гостомеле.
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