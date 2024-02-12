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Катівня у Гостомелі: окупанти тримали людей в морозильній камері їдальні ДП "Антонов"

Катівня у Гостомелі: окупанти тримали людей в морозильній камері їдальні ДП "Антонов"

Київ • УНН

 • 28994 перегляди

російські солдати утримували і катували цивільних осіб у морозильній камері їдальні аеропорту в Гостомелі.

Поліцейські Київщини повідомили про підозру військовослужбовцю рф, який утримував громадян у непрацюючій морозильній камері колишньої їдальні на території аеропорту. Про це повідомляє Національної поліції України, пише УНН.

Деталі

Правоохоронці встановили, що з 8 по 17 березня 2022 року військовослужбовець спільно зі своїми поплічниками утримував людей у непрацюючій морозильній камері колишньої їдальні ДП "Антонов".

Зазначається, що проводивши допити, військові рф нещадно катували цивільних полонених: завдавали ударів по життєво важливим органам, пропускали по тілу електричний струм та позбавляли повітря.

Нас привезли в ліс та кинули в яму, де вже були вбиті хлопці. Згодом привели інших двох чоловіків, яких розстріляли у нас на очах та кинули на нас зверху. Ми укривалися тілами, тому що було дуже холодно. Далі російські військовослужбовці перевезли нас до приміщення морозильної камери, де розпочала допит фсб,

- розповідає один з потерпілих Юрій.

За свідченнями Юрія, у полоні були й жінки, російські військові вночі над ними знущалися.

Жінки були теж. Через стінку ми їх чули. Вночі над ними знущалися, вони кричали. А одна із жінок була хвора на онкологію, ми чули як вона це неодноразово казала, що їй потрібні ліки. Окупанти не давали їй ніяких медикаментів, вона плакала від болю,

- розказав Юрій.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб, слідчі поліції Київщини повідомили 47-річному військовому рф про підозру.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, прокуратура Німеччини ідентифікувала ймовірних російських військовослужбовців, які обстрілювали цивільних у Гостомелі у 2022 році.

Ольга Розгон

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