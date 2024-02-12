Катівня у Гостомелі: окупанти тримали людей в морозильній камері їдальні ДП "Антонов"

Поліцейські Київщини повідомили про підозру військовослужбовцю рф, який утримував громадян у непрацюючій морозильній камері колишньої їдальні на території аеропорту. Про це повідомляє Національної поліції України, пише УНН.

Деталі

Правоохоронці встановили, що з 8 по 17 березня 2022 року військовослужбовець спільно зі своїми поплічниками утримував людей у непрацюючій морозильній камері колишньої їдальні ДП "Антонов".

Зазначається, що проводивши допити, військові рф нещадно катували цивільних полонених: завдавали ударів по життєво важливим органам, пропускали по тілу електричний струм та позбавляли повітря.

Нас привезли в ліс та кинули в яму, де вже були вбиті хлопці. Згодом привели інших двох чоловіків, яких розстріляли у нас на очах та кинули на нас зверху. Ми укривалися тілами, тому що було дуже холодно. Далі російські військовослужбовці перевезли нас до приміщення морозильної камери, де розпочала допит фсб,

За свідченнями Юрія, у полоні були й жінки, російські військові вночі над ними знущалися.

Жінки були теж. Через стінку ми їх чули. Вночі над ними знущалися, вони кричали. А одна із жінок була хвора на онкологію, ми чули як вона це неодноразово казала, що їй потрібні ліки. Окупанти не давали їй ніяких медикаментів, вона плакала від болю,