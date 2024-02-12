Перейшли на бік агресора, "здавали" ФСБ громадян України: судитимуть 4-ьох відомих посібників окупанта з Херсонщини
Київ • УНН
Чотирьох відомих поплічників російського агресора з Херсонщини судитимуть за пособництво окупантам та передачу ФСБ громадян України.
За колабораціонізм судитимуть чотирьох відомих посібників російського агресора з Херсонської області. Один з фігурантів вважається загиблим, інші продовжують обіймати свої посади в окупаційній адміністрації Нової Каховки. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Деталі
У вересні 2023 року слідчі Нацполіції оголосили чотирьом мешканцям Херсонської області, а саме:
Про підозру за колабораційну діяльність - ч. 5 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального Кодексу України;
Незаконне позбавлення волі чи викрадення людей (ч. 2 ст. 146 Кримінального Кодексу України).
Серед підсудних - голова та заступник так званої військо-цивільної адміністрації окупованої Нової Каховки, очільниця місцевого Центру гуманітарної допомоги та заступник окупаційної адміністрації Херсонської області.
Після початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію Херсонської області ці громадяни України добровільно перейшли на бік агресора та обійняли свої керівні посади в окупаційній владі
Один з фігурантів вважається загиблим, інші продовжують обіймати свої посади в окупаційній адміністрації Нової Каховки.
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