Силы обороны атаковали стратегический НПЗ в ярославской области - Генштаб

$43.8850.61
ukenru
13:04 • 3124 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
12:29 • 8634 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
11:56 • 11168 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
08:59 • 13445 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
08:29 • 18402 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
28 марта, 07:00 • 19778 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
28 марта, 07:00 • 28277 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 26924 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 51937 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 74875 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3.5м/с
59%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Сергей Лысак
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Иран
Одесса
Соединённые Штаты
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
Силы обороны атаковали стратегический НПЗ в ярославской области - Генштаб

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Силы обороны поразили НПЗ мощностью 15 млн тонн нефти в год и ряд складов на оккупированных территориях. В ленинградской области продолжаются пожары.

Силы обороны Украины в ночь на 28 марта поразили нефтеперерабатывающий завод "Ярославский" в ярославской области рф. Степень ущерба уточняется, сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Как отметили в Генштабе, НПЗ в ярославле является стратегически важным предприятием и одним из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Мощность переработки - около 15 млн тонн нефти в год. Продукция Ярославского НПЗ включает бензин, дизель, реактивное топливо и является критически важной для логистики вражеской армии

- говорится в заявлении.

Также за прошедшие сутки были поражены склады горюче-смазочных материалов в окрестностях Донецка, боеприпасов - вблизи Мангуша и Глубокого, ремонтное подразделение - в районе Прохоровки, что на временно оккупированной Донетчине, пункт управления БПЛА - возле Новой Каховки и командно-наблюдательный пункт противника - вблизи Любимовки, что на Херсонщине.

Кроме того, Силы обороны Украины поразили район сосредоточения живой силы в районе Сечневого на Днепропетровщине, склад материально-технических средств вблизи Межгорья на территории украинского Крыма, а также место хранения горюче-смазочных материалов на вражеской территории вблизи Унечи Брянской области РФ.

В Ленинградской области по состоянию на утро продолжаются пожары на территориях нефтеперерабатывающего завода "НОВАТЭК-Усть-Луга" и нефтяного терминала "Транснефть-порт Приморск"

- заявили в Генштабе.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение с помощью FP-5 "Фламинго" завода "Промсинтез" в чапаевске самарской области рф.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Брянская область
Днепропетровская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область
Крым
Новая Каховка
Донецк