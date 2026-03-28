Силы обороны атаковали стратегический НПЗ в ярославской области - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 28 марта поразили нефтеперерабатывающий завод "Ярославский" в ярославской области рф. Степень ущерба уточняется, сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Как отметили в Генштабе, НПЗ в ярославле является стратегически важным предприятием и одним из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Мощность переработки - около 15 млн тонн нефти в год. Продукция Ярославского НПЗ включает бензин, дизель, реактивное топливо и является критически важной для логистики вражеской армии - говорится в заявлении.

Также за прошедшие сутки были поражены склады горюче-смазочных материалов в окрестностях Донецка, боеприпасов - вблизи Мангуша и Глубокого, ремонтное подразделение - в районе Прохоровки, что на временно оккупированной Донетчине, пункт управления БПЛА - возле Новой Каховки и командно-наблюдательный пункт противника - вблизи Любимовки, что на Херсонщине.

Кроме того, Силы обороны Украины поразили район сосредоточения живой силы в районе Сечневого на Днепропетровщине, склад материально-технических средств вблизи Межгорья на территории украинского Крыма, а также место хранения горюче-смазочных материалов на вражеской территории вблизи Унечи Брянской области РФ.

В Ленинградской области по состоянию на утро продолжаются пожары на территориях нефтеперерабатывающего завода "НОВАТЭК-Усть-Луга" и нефтяного терминала "Транснефть-порт Приморск" - заявили в Генштабе.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение с помощью FP-5 "Фламинго" завода "Промсинтез" в чапаевске самарской области рф.