13:04 • 2552 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
12:29 • 7380 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
11:56 • 10776 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
08:59 • 13079 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
08:29 • 18056 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 19569 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00 • 27960 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 26886 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 51906 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 74657 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Графіки відключень електроенергії
Сили оборони атакували стратегічний НПЗ у ярославській області - Генштаб

Київ • УНН

 • 480 перегляди

Сили оборони уразили НПЗ потужністю 15 млн тонн нафти на рік та низку складів на окупованих територіях. У ленінградській області тривають пожежі.

Сили оборони атакували стратегічний НПЗ у ярославській області - Генштаб

Сили оборони України у ніч на 28 березня уразили нафтопереробний завод "Ярославський" у Ярославській області рф. Ступінь збитків уточнюється, повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Як зазначили в Генштабі, НПЗ у ярославлі є стратегічно важливим підприємством та одним з ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі.

Потужність переробки - близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція ярославського НПЗ включає бензин, дизель, реактивне пальне та є критично важливою для логістики ворожої армії

- йдеться в заяві.

Також впродовж минулої доби були вражені склади пально-мастильних матеріалів в околицях Донецька, боєприпасів - поблизу Мангуша та Глибокого, ремонтний підрозділ - в районі Прохорівки, що на тимчасово окупованій Донеччині, пункт управління БПЛА - біля Нової Каховки та командно-спостережний пункт противника - поблизу Любимівки, що на Херсонщині.

Крім того, Сили оборони України уразили район зосередження живої сили у районі Січневого на Дніпропетровщині, склад матеріально-технічних засобів поблизу Міжгір’я на території українського Криму, а також місце зберігання пально-мастильних матеріалів на ворожій території поблизу унечі брянської області рф.

У ленінградській області станом на ранок тривають пожежі на територіях нафтопереробного заводу "НОВАТЕК-Усть-Луга" та нафтового терміналу "Транснєфть-порт Приморск"

- заявили в Генштабі.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження за допомогою FP-5 "Фламінго" заводу "Промсинтез" у чапаєвську самарської області рф.

