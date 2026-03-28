Сили оборони атакували стратегічний НПЗ у ярославській області - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони уразили НПЗ потужністю 15 млн тонн нафти на рік та низку складів на окупованих територіях. У ленінградській області тривають пожежі.
Сили оборони України у ніч на 28 березня уразили нафтопереробний завод "Ярославський" у Ярославській області рф. Ступінь збитків уточнюється, повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Як зазначили в Генштабі, НПЗ у ярославлі є стратегічно важливим підприємством та одним з ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі.
Потужність переробки - близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція ярославського НПЗ включає бензин, дизель, реактивне пальне та є критично важливою для логістики ворожої армії
Також впродовж минулої доби були вражені склади пально-мастильних матеріалів в околицях Донецька, боєприпасів - поблизу Мангуша та Глибокого, ремонтний підрозділ - в районі Прохорівки, що на тимчасово окупованій Донеччині, пункт управління БПЛА - біля Нової Каховки та командно-спостережний пункт противника - поблизу Любимівки, що на Херсонщині.
Крім того, Сили оборони України уразили район зосередження живої сили у районі Січневого на Дніпропетровщині, склад матеріально-технічних засобів поблизу Міжгір’я на території українського Криму, а також місце зберігання пально-мастильних матеріалів на ворожій території поблизу унечі брянської області рф.
У ленінградській області станом на ранок тривають пожежі на територіях нафтопереробного заводу "НОВАТЕК-Усть-Луга" та нафтового терміналу "Транснєфть-порт Приморск"
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження за допомогою FP-5 "Фламінго" заводу "Промсинтез" у чапаєвську самарської області рф.