Сили оборони атакували стратегічний НПЗ у ярославській області - Генштаб

Сили оборони України у ніч на 28 березня уразили нафтопереробний завод "Ярославський" у Ярославській області рф. Ступінь збитків уточнюється, повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Як зазначили в Генштабі, НПЗ у ярославлі є стратегічно важливим підприємством та одним з ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі.

Потужність переробки - близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція ярославського НПЗ включає бензин, дизель, реактивне пальне та є критично важливою для логістики ворожої армії - йдеться в заяві.

Також впродовж минулої доби були вражені склади пально-мастильних матеріалів в околицях Донецька, боєприпасів - поблизу Мангуша та Глибокого, ремонтний підрозділ - в районі Прохорівки, що на тимчасово окупованій Донеччині, пункт управління БПЛА - біля Нової Каховки та командно-спостережний пункт противника - поблизу Любимівки, що на Херсонщині.

Крім того, Сили оборони України уразили район зосередження живої сили у районі Січневого на Дніпропетровщині, склад матеріально-технічних засобів поблизу Міжгір’я на території українського Криму, а також місце зберігання пально-мастильних матеріалів на ворожій території поблизу унечі брянської області рф.

У ленінградській області станом на ранок тривають пожежі на територіях нафтопереробного заводу "НОВАТЕК-Усть-Луга" та нафтового терміналу "Транснєфть-порт Приморск" - заявили в Генштабі.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження за допомогою FP-5 "Фламінго" заводу "Промсинтез" у чапаєвську самарської області рф.