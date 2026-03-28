Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження за допомогою FP-5 "Фламінго" заводу "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області рф, пише УНН.

Воїни ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ із застосуванням українських ракет FP-5 "Фламінго" завдали удару по заводу "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області рф. Підтверджено ураження об’єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні - повідомили у Генштабі.

Це підприємство, як вказано, спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин, які використовуються для спорядження боєприпасів, бомб, ракет тощо.

Виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення на рік.

"Масштаби збитків на важливому стратегічному об'єкті воєнно-промислового комплексу російського агресора уточнюються", - вказали у Генштабі.

"Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Україна здійснила влучні удари ракетами "Фламінго" на відстань до 1400 км – Зеленський