Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в Самарской области РФ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение с помощью FP-5 "Фламинго" завода "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области РФ, пишет УНН.

Воины ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ с применением украинских ракет FP-5 "Фламинго" нанесли удар по заводу "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области РФ. Подтверждено поражение объекта с последующим взрывом в производственной зоне - сообщили в Генштабе.

Это предприятие, как указано, специализируется на производстве компонентов взрывчатых веществ, используемых для снаряжения боеприпасов, бомб, ракет и т.д.

Производит более 30 тысяч тонн взрывчатых веществ военного назначения в год.

"Масштабы ущерба на важном стратегическом объекте военно-промышленного комплекса российского агрессора уточняются", - указали в Генштабе.

"Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

