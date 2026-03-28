Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в Самарской области РФ
Киев • УНН
Генштаб подтвердил поражение стратегического завода взрывчатых веществ в Чапаевске. На объекте произошел взрыв, масштабы ущерба сейчас уточняются.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение с помощью FP-5 "Фламинго" завода "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области РФ, пишет УНН.
Воины ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ с применением украинских ракет FP-5 "Фламинго" нанесли удар по заводу "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области РФ. Подтверждено поражение объекта с последующим взрывом в производственной зоне
Это предприятие, как указано, специализируется на производстве компонентов взрывчатых веществ, используемых для снаряжения боеприпасов, бомб, ракет и т.д.
Производит более 30 тысяч тонн взрывчатых веществ военного назначения в год.
"Масштабы ущерба на важном стратегическом объекте военно-промышленного комплекса российского агрессора уточняются", - указали в Генштабе.
"Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
