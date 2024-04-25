В рф неизвестный бросил коктейль Молотова в офис "единой россии" - СМИ

В российском городе Сергиев Посад неизвестный с помощью коктейля Молотова пытался поджечь офис "единой россии". В результате поджога пострадал фасад и вывеска с графиком работы. Об этом сообщает Telegram-канал Astra, передает УНН.

Детали

Как сообщают росСМИ, вечером 22 апреля в российском городе Сергиев Посад неизвестный с помощью коктейля Молотова пытался поджечь офис "единой россии" по проспекту Красной армии. В результате поджога пострадал фасад и вывеска с графиком работы. Пострадавших не было.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Напомним

В феврале в Новой Каховке прогремели взрывы у входа в офис оккупационной партии "единая россия" и неподалеку от "избирательного участка".