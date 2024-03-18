Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Украине трудно закупать крайне необходимые для армии снаряды, ведь рынок вооружения очень специфический и работает как большая монополия, где основные игроки знают друг друга. К тому же россия создает проблемы на мировом рынке, чтобы Украина не могла покупать оружие и боеприпасы, особенно советского образца. В частности, страна-агрессор использует свое влияние на Балканские страны, где до сих пор есть склады с таким вооружением. Эксперты в комментариях УНН рассказали насколько острой является проблема.

Украина сталкивается с рядом проблем при закупке вооружения. В частности, военные эксперты отмечают, что в начале полномасштабного вторжения некоторые страны вообще не хотели заключать контракты с министерством обороны Украины на продажу боеприпасов, ведь опасались, что наша страна проиграет войну и за них никто не заплатит. Поэтому МОУ вынуждено было заключать контракты со всеми компаниями, которые утверждали, что смогут привезти вооружение.

К тому же военный эксперт Сергей Кузан отметил, что мировой рынок оружия и боеприпасов - это большая монополия, поэтому Украине сложно напрямую закупать вооружение, а единственным выходом является использование стран-посредников. Он пояснил, что Украина не может получить какое-то оружие без разрешения страны-производителя из-за контроля над оборотом оружия. Таким образом страна-производитель получает гарантии, что ее вооружение не окажется во враждебной стране и не будет использовано против нее же или союзников.

Однако, россия пытается делать все, чтобы Украина не могла купить оружие или боеприпасы особенно советского образца. В частности, страна-агрессор перекупает такое вооружение за большую цену.

"К советской технике нужны советские боеприпасы специфических калибров - 122, 152 мм. Они другие, чем образцы западного вооружения. Поскольку техника остается - она нуждается в боеприпасах. россия влияет, в том числе тем, что перекупает за большую цену боеприпасы", - сказал политический обозреватель Геннадий Дубов.

Эксперты отмечают, что снаряды советского образца Украина могу купить дешевле, чем натовского. К тому же, несмотря на помощь западных партнеров, ВСУ до сих пор имеют большое количество советского оружия.

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Ведь до начала полномасштабной войны абсолютное большинство вооружения ВСУ было в той или иной степени советским наследием. Поэтому само вооружение, запчасти к нему и боеприпасы производятся в основном на территории государств бывших членов Варшавского договора. Часть государств, где есть необходимые Украине боеприпасы, являются враждебными - рф и беларусь.

Также склады с советскими боеприпасами есть в Балканских странах, но из-за влияния россии и внутреннего законодательства, они не продают снаряды напрямую Украине.

Военные эксперты Дмитрий Снегирев и Олег Жданов отметили, что Балканские страны хоть и отказываются напрямую поставлять вооружение и боеприпасы в Украину, однако делают это через третьи страны.

"Сложно оттуда (из Балканских стран поставлять боеприпасы - ред.), не поставляем напрямую... Действительно есть огромная проблема, но она решается через третьи страны. Или мы договариваемся со страной, которая становится посредником", - прокомментировал Олег Жданов.

По мнению эксперта соучредителя БО "Реактивная почта" Павла Нарожного, такими посредниками могут выступить страны Евросоюза и США.

"Ответ прост - чтобы кто-то из союзников покупал эти боеприпасы, а затем передавал Украине. Это может быть любой из стран ЕС или США, или других третьих стран, у кого проблем нет", - сказал Павел Нарожный.

Как видим, рынок вооружения достаточно сложный и для того, чтобы Украина могла закупать такие необходимые для армии снаряды, особенно из Балканских стран, нужно иметь надежного посредника.