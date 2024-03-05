Україні складно закуповувати боєприпаси радянського зразка у світі через вплив росії - експерт

Україні досить складно закуповувати у світі боєприпаси радянського зразка, зокрема через те, що росія перекуповує їх за більшу ціну. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політичний оглядач Геннадій Дубов.

Експерти в коментарях УНН зазначають, що на ринку озброєння зараз жорстка конкуренція, а росія досі використовує свій вплив на країни, які мають боєприпаси радянського зразка, для того, щоб Україна не отримувала снаряди. Водночас, у Балканських країнах досі є склади з радянським озброєнням, яке можна купити дешевше, ніж натівське. Проте, деякі такі країни досі відмовляються постачати цю зброю і боєприпаси Україні, аргументуючи це тим, що тримають їх як свій національний запас для збереження своєї обороноздатності.

"До радянської техніки потрібні радянські боєприпаси специфічних калібрів – 122, 152 мм. Вони інші, ніж зразки західного озброєння. Оскільки техніка залишається – вона потребує боєприпасів. росія впливає, у тому числі тим, що перекуповує за більшу ціну боєприпаси", - сказав Геннадій Дубов.

Україна може закуповувати боєприпаси в Балканських країнах лише через посередників - експерт

Також Україні важко закуповувати боєприпаси на світовому ринку озброєння через те, що там панують закони бізнесу. Тобто, виробники швидше укладуть контракт на закупівлю боєприпасів з країною, яка не перебуває у стані війни та має стабільний фінансовий стан, ніж з Україною. Тим паче, що чи не всі контракти на закупівлю зброї і боєприпасів укладаються з 100% передоплатою, адже це гарантія виконання зобов’язань, бо набагато легше з цієї позиції потім комунікувати із замовником, це зменшує ймовірність претензій щодо якості та щодо інших параметрів, строків тощо.

"На сьогодні в світі великий попит на боєприпаси не тільки, на жаль, у нас… Війна у нас, але країни, які не воюють, теж закуповують собі в склади. Тому, якщо у приватного постачальника, а європейські постачальники більшою мірою приватної форми власності, є вибір – постачати за ту саму ціну країні, яка не перебуває у стані війни, в якої все нормально з державними фінансами, або країні, яка перебуває у стані війни і у якої погано з державними фінансами – то ви зробите (вибір на користь першого варіанту – ред.)… тут бізнес, а він не має якихось моральних сентиментів, він іде туди, де більш надійна ситуація з оплатою", - каже експерт.

Додамо

Абсолютна більшість озброєння ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення була тою чи іншою мірою радянською спадщиною. Тому саме озброєння, запчастини до нього і боєприпаси виробляються здебільшого на території держав колишніх членів Варшавського договору. Частина держав, де є необхідні Україні боєприпаси, є ворожими - рф та білорусь. Від інших постсоціалістичних країн, що вступили до ЄС (Польща, Чехія та ін.), Україна отримувала усю посильну допомогу.

Однак, залишається група Балканських держав, які, попри євроінтеграційні процеси у деяких з них та підтримку України, досі перебувають під сильним впливом російської федерації. У цих державах друзі росії досі при владі та суттєво впливають на політику своїх країн. На практиці це проявляється у тому, що попри здебільшого підтримку України вони відмовляються напряму постачати нам озброєння та боєприпаси. Тому, Україна змушена закупляти боєприпаси у цих країнах через низку посередників.