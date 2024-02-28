У Балканських країнах є радянське озброєнням, яке можна купити дешевше, ніж натівське - експерт

У Балканських країнах досі є склади з радянським озброєнням, яке можна купити дешевше, ніж натівське. Проте, деякі такі країни досі відмовляються постачати цю зброю і боєприпаси Україні, адже тримають їх як свій національний запас для збереження своєї обороноздатності. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив військовий експерт Сергій Кузан.

Воно у них на складах є, але це озброєння тримають країни як свій власне національний запас для збереження своєї обороноздатності - зазначив він.

За його словами, також деякі Балканські країни відмовляють напряму постачати боєприпаси Україні, що зумовлено їхніми окремими угодами про співпрацю з іншими партнерами.

"Всі вони зав'язані в єдину систему європейської безпеки, і відповідно, що треба приймати погодження і плюс звичайно це питання фінансувати", - розповів експерт.

росія створює проблеми на ринку озброєння, щоб Україна не отримувала боєприпаси - експерт

Кузан також прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про те, що через повномасштабну війну вартість артилерійських снарядів у світі зросла у 5 разів. Експерт наголосив, що на світовому ринку є надзвичайно великий дефіцит зброї, що також тягне за собою її здорожчання.

"Це питання треба розглядати в кількох аспектах. Тут мова іде і про терміни виготовлення, про складність цієї зброї і ,звісно ж, наявність комплектуючих – мається на увазі від складної електроніки, типу мікрочіпів, і до пороху. Ще з минулого року на світовому ринку глобально є дефіцит пороху, а це – невід’ємна складова якраз артилерійських снарядів. Тому, так справді відбувається здорожчання – в різних країнах, різна динаміка здорожчання. Але в середньому в 5 разів. Від 3 до 8 по різним позиціям", - розповів Сергій Кузан.

Додамо

Абсолютна більшість озброєння ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення була в тій чи іншій мірі радянською спадщиною. Тому саме озброєння, запчастини до нього і боєприпаси виробляються здебільшого на території держав колишніх членів Варшавського договору. Частина держав, де є необхідні Україні боєприпаси, є ворожими – рф та білорусь. Від інших постсоціалістичних країн, що вступили до ЄС (Польща, Чехія та ін.), Україна отримувала усю посильну допомогу.

Однак, залишається група Балканських держав, які, незважаючи на євроінтеграційні процеси у деяких з них та підтримку України, досі перебувають під сильним впливом російської федерації. У цих державах друзі росії досі при владі та суттєво впливають на політику своїх країн. На практиці це проявляється у тому, що попри здебільшого підтримку України вони відмовляються напряму постачати нам озброєння та боєприпаси. Тому, Україна змушена закупляти боєприпаси у цих країнах через низку посередників.