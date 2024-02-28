У Балканських країнах є радянське озброєнням, яке можна купити дешевше, ніж натівське - експерт
Київ • УНН
Балканські країни все ще мають радянські запаси озброєнь, які могли б стати дешевшою альтернативою озброєнням НАТО для України, але деякі з них відмовляються від прямих поставок.
У Балканських країнах досі є склади з радянським озброєнням, яке можна купити дешевше, ніж натівське. Проте, деякі такі країни досі відмовляються постачати цю зброю і боєприпаси Україні, адже тримають їх як свій національний запас для збереження своєї обороноздатності. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив військовий експерт Сергій Кузан.
Воно у них на складах є, але це озброєння тримають країни як свій власне національний запас для збереження своєї обороноздатності
За його словами, також деякі Балканські країни відмовляють напряму постачати боєприпаси Україні, що зумовлено їхніми окремими угодами про співпрацю з іншими партнерами.
"Всі вони зав'язані в єдину систему європейської безпеки, і відповідно, що треба приймати погодження і плюс звичайно це питання фінансувати", - розповів експерт.
росія створює проблеми на ринку озброєння, щоб Україна не отримувала боєприпаси - експерт27.02.24, 13:23 • 165911 переглядiв
Кузан також прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про те, що через повномасштабну війну вартість артилерійських снарядів у світі зросла у 5 разів. Експерт наголосив, що на світовому ринку є надзвичайно великий дефіцит зброї, що також тягне за собою її здорожчання.
"Це питання треба розглядати в кількох аспектах. Тут мова іде і про терміни виготовлення, про складність цієї зброї і ,звісно ж, наявність комплектуючих – мається на увазі від складної електроніки, типу мікрочіпів, і до пороху. Ще з минулого року на світовому ринку глобально є дефіцит пороху, а це – невід’ємна складова якраз артилерійських снарядів. Тому, так справді відбувається здорожчання – в різних країнах, різна динаміка здорожчання. Але в середньому в 5 разів. Від 3 до 8 по різним позиціям", - розповів Сергій Кузан.
Додамо
Абсолютна більшість озброєння ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення була в тій чи іншій мірі радянською спадщиною. Тому саме озброєння, запчастини до нього і боєприпаси виробляються здебільшого на території держав колишніх членів Варшавського договору. Частина держав, де є необхідні Україні боєприпаси, є ворожими – рф та білорусь. Від інших постсоціалістичних країн, що вступили до ЄС (Польща, Чехія та ін.), Україна отримувала усю посильну допомогу.
Однак, залишається група Балканських держав, які, незважаючи на євроінтеграційні процеси у деяких з них та підтримку України, досі перебувають під сильним впливом російської федерації. У цих державах друзі росії досі при владі та суттєво впливають на політику своїх країн. На практиці це проявляється у тому, що попри здебільшого підтримку України вони відмовляються напряму постачати нам озброєння та боєприпаси. Тому, Україна змушена закупляти боєприпаси у цих країнах через низку посередників.