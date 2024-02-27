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росія створює проблеми на ринку озброєння, щоб Україна не отримувала боєприпаси - експерт

Київ • УНН

 • 165912 перегляди

росія створює проблеми на світовому ринку озброєнь і впливає на країни з озброєнням радянського зразка, щоб запобігти отриманню Україною необхідних боєприпасів.

росія створює проблеми на ринку озброєння, щоб Україна не отримувала боєприпаси - експерт

У світі на ринку озброєння є жорстка конкуренція, до того ж росія має великий вплив на країни, які мають боєприпаси радянського зразку, і робить все, щоб Україна не отримала снаряди. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив військовий експерт Олег Жданов.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що через повномасштабну війну вартість артилерійських снарядів у світі зросла у 5 разів, проте Україна бореться за кожний боєприпас.

"Ті у кого є ці боєприпаси, вони більше дивляться в сторону рф, ніж в сторону Європи, росія там створює проблеми для того, щоб ми не отримали ці боєприпаси", - зазначив Олег Жданов.

На світовому ринку озброєння зараз дефіцит, купити боєприпаси дуже складно - експерт26.02.24, 12:48 • 163549 переглядiв

Зокрема, росія має великий вплив на Балканські країни, де є запаси боєприпасів радянського зразку, які необхідні українській армії. Проте, за його словами, домовлятися з цими країнами про поставки боєприпасів нереально.

Додамо

Абсолютна більшість озброєння ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення була в тій чи іншій мірі радянською спадщиною. Тому саме озброєння, запчастини до нього і боєприпаси виробляються здебільшого на території держав колишніх членів Варшавського договору.  Частина держав, де є необхідні Україні боєприпаси, є ворожими – рф та білорусь. Від інших постсоціалістичних країн, що вступили до ЄС (Польща, Чехія та ін.), Україна отримувала усю посильну допомогу. 

Однак, залишається група Балканських держав, які, незважаючи на євроінтеграційні процеси у деяких з них та підтримку України, досі перебувають під сильним впливом російської федерації. У цих державах друзі росії досі при владі та суттєво впливають на політику своїх країн. На практиці це проявляється у тому, що попри здебільшого підтримку України вони відмовляються напряму постачати нам озброєння та боєприпаси. Тому, Україна змушена закупляти боєприпаси у цих країнах через низку посередників.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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