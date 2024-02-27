россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

В мире на рынке вооружения есть жесткая конкуренция, к тому же россия имеет большое влияние на страны, которые имеют боеприпасы советского образца, и делает все, чтобы Украина не получила снаряды. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил военный эксперт Олег Жданов.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что из-за полномасштабной войны стоимость артиллерийских снарядов в мире выросла в 5 раз, однако Украина борется за каждый боеприпас.

"Те у кого есть эти боеприпасы, они больше смотрят в сторону рф, чем в сторону Европы, россия там создает проблемы для того, чтобы мы не получили эти боеприпасы", - отметил Олег Жданов.

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

В частности, россия имеет большое влияние на Балканские страны, где есть запасы боеприпасов советского образца, которые необходимы украинской армии. Однако, по его словам, договариваться с этими странами о поставках боеприпасов нереально.

Добавим

Абсолютное большинство вооружения ВСУ до начала полномасштабного вторжения было в той или иной степени советским наследием. Поэтому само вооружение, запчасти к нему и боеприпасы производятся по большей части на территории государств бывших членов Варшавского договора. Часть государств, где есть необходимые Украине боеприпасы, являются враждебными - рф и беларусь. От других постсоциалистических стран, вступивших в ЕС (Польша, Чехия и др.), Украина получала всю посильную помощь.

Однако, остается группа Балканских государств, которые, несмотря на евроинтеграционные процессы в некоторых из них и поддержку Украины, до сих пор находятся под сильным влиянием российской федерации. В этих государствах друзья россии до сих пор у власти и существенно влияют на политику своих стран. На практике это проявляется в том, что несмотря на большую поддержку Украины они отказываются напрямую поставлять нам вооружение и боеприпасы. Поэтому, Украина вынуждена закупать боеприпасы в этих странах через ряд посредников.