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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  53653 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  96912 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  104497 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
  •  127203 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  143366 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  143090 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  148086 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  143536 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  134103 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150565 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

россия создает проблемы на мировом рынке вооружений и влияет на страны с вооружением советского образца, чтобы предотвратить получение Украиной необходимых боеприпасов.

Война •   •  53653 просмотра
Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

В Украине за сутки произошло более 100 пожаров: спасатели призвали украинцев не поджигать сухую траву

Спасатели сообщили, что за один день в разных регионах Украины произошло более 100 пожаров, и призвали граждан воздержаться от сжигания сухой травы как основной причины пожаров, за что им грозят штрафы.

Общество •   •  14080 просмотра
В Украине за сутки произошло более 100 пожаров: спасатели призвали украинцев не поджигать сухую траву

В российском Курске "громко": прогремели взрывы

27 февраля в российском городе курск прогремели взрывы.

Новости Мира •   •  10919 просмотра
В российском Курске "громко": прогремели взрывы

Пьяный водитель на ВАЗе врезался в микроавтобус на встречной, есть жертвы: сообщается, что в ДТП попал автомобиль "На щите"

Пьяный водитель на автомобиле ВАЗ врезался во встречный микроавтобус под Львовом, в результате чего три человека погибли и еще трое получили ранения. Как сообщается, в ДТП попал автомобиль "На щите".

Криминал и ЧП •   •  11667 просмотра
Пьяный водитель на ВАЗе врезался в микроавтобус на встречной, есть жертвы: сообщается, что в ДТП попал автомобиль "На щите"

Второй с начала года: британская разведка назвала последствия потери еще одного А-50

Британская разведка сообщает, что сбитие очередного российского самолета А-50 демонстрирует неспособность Москвы защитить собственную авиацию. Аналитики допускают, что россияне захотят перебросить А-50 чуть дальше от линии фронта.

Война •   •  18804 просмотра
Второй с начала года: британская разведка назвала последствия потери еще одного А-50

Напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем растет: 5 кораблей КНР вошли в "запретные" воды возле острова Кинмэнь

Пять кораблей китайской береговой охраны вошли в ограниченную акваторию вокруг тайваньских островов Кинмэнь, что усиливает напряженность между Китаем и Тайванем.

Новости Мира •   •  13245 просмотра
Напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем растет: 5 кораблей КНР вошли в "запретные" воды возле острова Кинмэнь

Экологи подсчитали ущерб воздуху в результате атаки рф на Одессу 22 февраля

Атака россии на Одессу 22 февраля нанесла ущерб воздуху на сумму в почти 130 000 долларов США.

Война •   •  16508 просмотра
Экологи подсчитали ущерб воздуху в результате атаки рф на Одессу 22 февраля

Сотрудники "российского Красного Креста" могут быть причастны к издевательствам над украинскими военнопленными - СМИ

Расследование российских СМИ выявило, что сотрудники "российского Красного Креста" могут быть причастны к жестокому обращению с украинскими военнопленными, которые содержатся в колониях на оккупированных территориях Украины.

Война •   •  18487 просмотра
Сотрудники "российского Красного Креста" могут быть причастны к издевательствам над украинскими военнопленными - СМИ

НАТО не планирует отправлять войска в Украину - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует отправлять боевые войска в Украину на фоне сообщений о том, что некоторые западные страны рассматривают такую возможность.

Война •   •  20897 просмотра
НАТО не планирует отправлять войска в Украину - Столтенберг

Два клирика УПЦ (МП) на Закарпатье получили подозрение - СБУ

Двум священнослужителям УПЦ (МП) на Закарпатье СБУ сообщила о подозрении в распространении коммунистической символики и пропаганды коммунистического тоталитарного режима.

Криминал и ЧП •   •  15978 просмотра
Два клирика УПЦ (МП) на Закарпатье получили подозрение - СБУ