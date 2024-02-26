На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Купить боеприпасы на мировом рынке очень сложно, поскольку сейчас есть дефицит снарядов, который возник в результате нехватки пороха. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил военный эксперт Алексей Гетьман.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что из-за полномасштабной войны стоимость артиллерийских снарядов в мире выросла в 5 раз, однако Украина борется за каждый боеприпас.

Кажется, что зашли да и купили - и все хорошо... Нет, на мировом рынке вооружения все сложно. А еще там выросли цены, так часто бывает когда увеличивается спрос. Посмотрите на бронированные машины из Германии - втрое подняли цены. В мире дефицит снарядов, потому что дефицит пороха - сказал Алексей Гетьман.

По его словам, страны, которые производят порох, делали это в определенном количестве для того, чтобы обеспечить потребности. Однако сейчас потребности в мире резко возросли и необходимого количества пороха нет. Он добавил, что сейчас химическая промышленность более активно начинает производить порох, однако на это нужно время.

К тому же, по мнению Гетьмана, сложность закупки вооружения для ВСУ заключается в том, что Украину в войне поддерживают не все страны, в том числе и в Европе.

"Мы можем вспомнить и Венгрию, и Швейцарию, которая нам в свое время отказалась продавать зенитно-ракетные комплексы, которые она хотела списать, и скорее всего уже выбросила. Почему так - думаю что это довольно очевидно, они не хотят чтобы у них конфликт возник с рф, потому что ядерная страна, они ее продолжают почему-то бояться", - считает эксперт.

Добавим

Абсолютное большинство вооружения ВСУ до начала полномасштабного вторжения было в той или иной степени советским наследием. Поэтому само вооружение, запчасти к нему и боеприпасы производятся по большей части на территории государств бывших членов Варшавского договора. Часть государств, где есть необходимые Украине боеприпасы, являются враждебными - рф и беларусь. От других постсоциалистических стран, вступивших в ЕС (Польша, Чехия и др.), Украина получала всю посильную помощь.

Однако, остается группа Балканских государств, которые, несмотря на евроинтеграционные процессы в некоторых из них и поддержку Украины, до сих пор находятся под сильным влиянием российской федерации. В этих государствах друзья россии до сих пор у власти и существенно влияют на политику своих стран. На практике это проявляется в том, что несмотря на большую поддержку Украины они отказываются напрямую поставлять нам вооружение и боеприпасы. Поэтому, Украина вынуждена закупать боеприпасы в этих странах через ряд посредников.