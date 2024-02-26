На світовому ринку озброєння зараз дефіцит, купити боєприпаси дуже складно - експерт

Купити боєприпаси на світовому ринку дуже складно, оскільки зараз є дефіцит снарядів, який виник у результаті нестачі пороху. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив військовий експерт Олексій Гетьман.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що через повномасштабну війну вартість артилерійських снарядів у світі зросла у 5 разів, проте Україна бореться за кожний боєприпас.

Здається, що зайшли та й купили – і все добре … Ні, на світовому ринку озброєння все складно. А ще там виросли ціни, так часто буває коли збільшується попит. Подивіться на броньовані машини з Німеччини – втричі підняли ціни. В світі дефіцит снарядів, тому що дефіцит пороху - сказав Олексій Гетьман.

За його словами, країни, які виробляють порох, робили це в певній кількості для того, щоб забезпечити потреби. Проте зараз потреби у світі різко зросли і необхідної кількості пороху немає. Він додав, що наразі хімічна промисловість більш активно починає виробляти порох, проте на це потрібен час.

До того ж, на думку Гетьмана, складність закупівлі озброєння для ЗСУ полягає у тому, що Україну у війні підтримують не всі країни, зокрема і в Європі.

"Ми можемо пригадати і Угорщину, і Швейцарію, яка нам свого часу відмовилася продавати зенітно-ракетні комплекси, які вона хотіла списати, і скоріше за все вже викинула. Чому так – думаю що це доволі очевидно, вони не хочуть щоб у них конфлікт виник з рф, бо ядерна країна, вони її продовжують чомусь боятися", - вважає експерт.

Додамо

Абсолютна більшість озброєння ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення було в тій чи іншій мірі радянською спадщиною. Тому саме озброєння, запчастини до нього і боєприпаси виробляються здебільшого на території держав колишніх членів Варшавського договору. Частина держав, де є необхідні Україні боєприпаси, є ворожими – рф та білорусь. Від інших постсоціалістичних країн, що вступили до ЄС (Польща, Чехія та ін.), Україна отримувала усю посильну допомогу.

Однак, залишається група Балканських держав, які, незважаючи на євроінтеграційні процеси у деяких з них та підтримку України, досі перебувають під сильним впливом російської федерації. У цих державах друзі росії досі при владі та суттєво впливають на політику своїх країн. На практиці це проявляється у тому, що попри здебільшого підтримку України вони відмовляються напряму постачати нам озброєння та боєприпаси. Тому, Україна змушена закупляти боєприпаси у цих країнах через низку посередників.