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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 15:25  •  19931 просмотра

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Балканские страны все еще имеют советские запасы вооружений, которые могли бы стать более дешевой альтернативой вооружениям НАТО для Украины, но некоторые из них отказываются от прямых поставок.

В Балканских странах до сих пор есть склады с советским вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское. Однако, некоторые такие страны до сих пор отказываются поставлять это оружие и боеприпасы Украине, ведь держат их как свой национальный запас для сохранения своей обороноспособности. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал военный эксперт Сергей Кузан.

Оно у них на складах есть, но это вооружение держат страны как свой собственно национальный запас для сохранения своей обороноспособности

- отметил он.

По его словам, также некоторые Балканские страны отказывают напрямую поставлять боеприпасы Украине, что обусловлено их отдельными соглашениями о сотрудничестве с другими партнерами.

"Все они завязаны в единую систему европейской безопасности, и соответственно, что надо принимать согласования и плюс конечно этот вопрос финансировать", - рассказал эксперт.

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Кузан также прокомментировал заявление Президента Владимира Зеленского о том, что из-за полномасштабной войны стоимость артиллерийских снарядов в мире выросла в 5 раз. Эксперт отметил, что на мировом рынке чрезвычайно большой дефицит оружия, что также влечет за собой его подорожание.

"Этот вопрос надо рассматривать в нескольких аспектах. Здесь речь идет и о сроках изготовления, о сложности этого оружия и, конечно же, наличие комплектующих - имеется в виду от сложной электроники, типа микрочипов, и до пороха. Еще с прошлого года на мировом рынке глобально есть дефицит пороха, а это - неотъемлемая составляющая как раз артиллерийских снарядов. Поэтому, да действительно происходит подорожание - в разных странах, разная динамика подорожания. Но в среднем в 5 раз. От 3 до 8 по разным позициям", - рассказал Сергей Кузан.

Добавим

Абсолютное большинство вооружения ВСУ до начала полномасштабного вторжения было в той или иной степени советским наследием. Поэтому само вооружение, запчасти к нему и боеприпасы производятся по большей части на территории государств бывших членов Варшавского договора. Часть государств, где есть необходимые Украине боеприпасы, являются враждебными - рф и беларусь. От других постсоциалистических стран, вступивших в ЕС (Польша, Чехия и др.), Украина получала всю посильную помощь. 

Однако, остается группа Балканских государств, которые, несмотря на евроинтеграционные процессы в некоторых из них и поддержку Украины, до сих пор находятся под сильным влиянием российской федерации. В этих государствах друзья россии до сих пор у власти и существенно влияют на политику своих стран. На практике это проявляется в том, что несмотря на большую поддержку Украины они отказываются напрямую поставлять нам вооружение и боеприпасы. Поэтому, Украина вынуждена закупать боеприпасы в этих странах через ряд посредников.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша
У Балканських країнах є радянське озброєнням, яке можна купити дешевше, ніж натівське - експерт
Expert: Balkan countries have Soviet weapons that can be bought cheaper than NATO ones
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