В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
Киев • УНН
Балканские страны все еще имеют советские запасы вооружений, которые могли бы стать более дешевой альтернативой вооружениям НАТО для Украины, но некоторые из них отказываются от прямых поставок.
В Балканских странах до сих пор есть склады с советским вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское. Однако, некоторые такие страны до сих пор отказываются поставлять это оружие и боеприпасы Украине, ведь держат их как свой национальный запас для сохранения своей обороноспособности. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал военный эксперт Сергей Кузан.
Оно у них на складах есть, но это вооружение держат страны как свой собственно национальный запас для сохранения своей обороноспособности
По его словам, также некоторые Балканские страны отказывают напрямую поставлять боеприпасы Украине, что обусловлено их отдельными соглашениями о сотрудничестве с другими партнерами.
"Все они завязаны в единую систему европейской безопасности, и соответственно, что надо принимать согласования и плюс конечно этот вопрос финансировать", - рассказал эксперт.
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт27 февраля 2024, 11:23 • 141396 просмотров
Кузан также прокомментировал заявление Президента Владимира Зеленского о том, что из-за полномасштабной войны стоимость артиллерийских снарядов в мире выросла в 5 раз. Эксперт отметил, что на мировом рынке чрезвычайно большой дефицит оружия, что также влечет за собой его подорожание.
"Этот вопрос надо рассматривать в нескольких аспектах. Здесь речь идет и о сроках изготовления, о сложности этого оружия и, конечно же, наличие комплектующих - имеется в виду от сложной электроники, типа микрочипов, и до пороха. Еще с прошлого года на мировом рынке глобально есть дефицит пороха, а это - неотъемлемая составляющая как раз артиллерийских снарядов. Поэтому, да действительно происходит подорожание - в разных странах, разная динамика подорожания. Но в среднем в 5 раз. От 3 до 8 по разным позициям", - рассказал Сергей Кузан.
Добавим
Абсолютное большинство вооружения ВСУ до начала полномасштабного вторжения было в той или иной степени советским наследием. Поэтому само вооружение, запчасти к нему и боеприпасы производятся по большей части на территории государств бывших членов Варшавского договора. Часть государств, где есть необходимые Украине боеприпасы, являются враждебными - рф и беларусь. От других постсоциалистических стран, вступивших в ЕС (Польша, Чехия и др.), Украина получала всю посильную помощь.
Однако, остается группа Балканских государств, которые, несмотря на евроинтеграционные процессы в некоторых из них и поддержку Украины, до сих пор находятся под сильным влиянием российской федерации. В этих государствах друзья россии до сих пор у власти и существенно влияют на политику своих стран. На практике это проявляется в том, что несмотря на большую поддержку Украины они отказываются напрямую поставлять нам вооружение и боеприпасы. Поэтому, Украина вынуждена закупать боеприпасы в этих странах через ряд посредников.
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
Балканские страны все еще имеют советские запасы вооружений, которые могли бы стать более дешевой альтернативой вооружениям НАТО для Украины, но некоторые из них отказываются от прямых поставок.
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