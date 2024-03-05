Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт.

Украине достаточно сложно закупать в мире боеприпасы советского образца, в частности из-за того, что россия перекупает их за большую цену. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политический обозреватель Геннадий Дубов.

Эксперты в комментариях УНН отмечают, что на рынке вооружения сейчас жесткая конкуренция, а россия до сих пор использует свое влияние на страны, которые имеют боеприпасы советского образца, для того, чтобы Украина не получала снаряды. В то же время, в Балканских странах до сих пор есть склады с советским вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское. Однако, некоторые такие страны до сих пор отказываются поставлять это оружие и боеприпасы Украине, аргументируя это тем, что держат их как свой национальный запас для сохранения своей обороноспособности.

"К советской технике нужны советские боеприпасы специфических калибров - 122, 152 мм. Они другие, чем образцы западного вооружения. Поскольку техника остается - она нуждается в боеприпасах. россия влияет, в том числе тем, что перекупает за большую цену боеприпасы", - сказал Геннадий Дубов.

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Также Украине трудно закупать боеприпасы на мировом рынке вооружения из-за того, что там царят законы бизнеса. То есть, производители скорее заключат контракт на закупку боеприпасов со страной, которая не находится в состоянии войны и имеет стабильное финансовое состояние, чем с Украиной. Тем более, что едва ли не все контракты на закупку оружия и боеприпасов заключаются со 100% предоплатой, ведь это гарантия выполнения обязательств, потому что гораздо легче с этой позиции потом коммуницировать с заказчиком, это уменьшает вероятность претензий по качеству и по другим параметрам, срокам и тому подобное.

"На сегодня в мире большой спрос на боеприпасы не только, к сожалению, у нас... Война у нас, но страны, которые не воюют, тоже закупают себе в склады. Поэтому, если у частного поставщика, а европейские поставщики в большей степени частной формы собственности, есть выбор - поставлять за ту же цену стране, которая не находится в состоянии войны, у которой все нормально с государственными финансами, или стране, которая находится в состоянии войны и у которой плохо с государственными финансами - то вы сделаете (выбор в пользу первого варианта - ред.)... здесь бизнес, а он не имеет каких-то моральных сантиментов, он идет туда, где более надежная ситуация с оплатой", - говорит эксперт.

Добавим

Абсолютное большинство вооружения ВСУ до начала полномасштабного вторжения было в той или иной степени советским наследием. Поэтому само вооружение, запчасти к нему и боеприпасы производятся в основном на территории государств бывших членов Варшавского договора. Часть государств, где есть необходимые Украине боеприпасы, являются враждебными - рф и беларусь. От других постсоциалистических стран, вступивших в ЕС (Польша, Чехия и др.), Украина получала всю посильную помощь.

Однако, остается группа Балканских государств, которые, несмотря на евроинтеграционные процессы в некоторых из них и поддержку Украины, до сих пор находятся под сильным влиянием российской федерации. В этих государствах друзья россии до сих пор у власти и существенно влияют на политику своих стран. На практике это проявляется в том, что несмотря на большую поддержку Украины они отказываются напрямую поставлять нам вооружение и боеприпасы. Поэтому, Украина вынуждена закупать боеприпасы в этих странах через ряд посредников.