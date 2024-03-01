Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
Киев • УНН
Украина может покупать боеприпасы у Балканских стран только через третьих лиц из-за внутреннего законодательства этих стран.
Балканские страны отказываются напрямую поставлять вооружение и боеприпасы в Украину, однако делают это через третьи страны. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.
Эксперты в комментариях УНН отмечают, что на рынке вооружения сейчас жесткая конкуренция, а россия до сих пор использует свое влияние на страны, которые имеют боеприпасы советского образца для того, чтобы Украина не получала снаряды. В то же время, в Балканских странах до сих пор есть склады с советским вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское. Однако, некоторые такие страны до сих пор отказываются поставлять это оружие и боеприпасы Украине, ведь держат их как свой национальный запас для сохранения своей обороноспособности.
"Напрямую нет. Сербия, например, поставляет через третьи страны. Но это уже согласно их внутреннему законодательству. Здесь вопросов нет. Болгария через третьи страны работает. Производство есть, они работают активно", - сказал Дмитрий Снегирев.
По его словам, сейчас наблюдается большая конкуренция на рынке боеприпасов, однако стоит отметить, что растет производство артиллерийских снарядов. В частности, немецкий завод заявил о планах вдвое увеличить производство таких снарядов в 2023 году.
"Такая динамика свидетельствует о росте производства артиллерийских снарядов несмотря на заявления российской стороны, что оборонно-промышленный комплекс Европы не готов работать. Наоборот - работают круглосуточно и как говорится в три смены", - отметил эксперт.
Добавим
Абсолютное большинство вооружения ВСУ до начала полномасштабного вторжения было в той или иной степени советским наследием. Поэтому само вооружение, запчасти к нему и боеприпасы производятся в основном на территории государств бывших членов Варшавского договора. Часть государств, где есть необходимые Украине боеприпасы, являются враждебными - рф и беларусь. От других постсоциалистических стран, вступивших в ЕС (Польша, Чехия и др.), Украина получала всю посильную помощь.
Однако, остается группа Балканских государств, которые, несмотря на евроинтеграционные процессы в некоторых из них и поддержку Украины, до сих пор находятся под сильным влиянием российской федерации. В этих государствах друзья россии до сих пор у власти и существенно влияют на политику своих стран. На практике это проявляется в том, что несмотря на большую поддержку Украины они отказываются напрямую поставлять нам вооружение и боеприпасы. Поэтому, Украина вынуждена закупать боеприпасы в этих странах через ряд посредников.
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
Украина может покупать боеприпасы у Балканских стран только через третьих лиц из-за внутреннего законодательства этих стран.
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