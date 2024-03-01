Україна може закуповувати боєприпаси в Балканських країнах лише через посередників - експерт

Балканські країни відмовляються напряму постачати озброєння та боєприпаси в Україну, проте роблять це через треті країни. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Експерти в коментарях УНН зазначають, що на ринку озброєння зараз жорстка конкуренція, а росія досі використовує свій вплив на країни, які мають боєприпаси радянського зразка для того, щоб Україна не отримувала снаряди. Водночас, у Балканських країнах досі є склади з радянським озброєнням, яке можна купити дешевше, ніж натівське. Проте, деякі такі країни досі відмовляються постачати цю зброю і боєприпаси Україні, адже тримають їх як свій національний запас для збереження своєї обороноздатності.

"Напряму ні. Сербія, наприклад, постачає через треті країни. Але це вже згідно з їхнім внутрішнім законодавством. Тут питань немає. Болгарія через треті країни працює. Виробництво є, вони працюють активно", - сказав Дмитро Снєгирьов.

За його словами, зараз спостерігається велика конкуренція на ринку боєприпасів, проте варто зазначити, що зростає виробництво артилерійських снарядів. Зокрема, німецький завод заявив про плани вдвічі збільшити виробництво таких снарядів у 2023 році.

"Така динаміка свідчить про зростання виробництва артилерійських снарядів попри заяви російської сторони, що оборонно-промисловий комплекс Європи не готовий працювати. Навпаки – працюють цілодобово і як то кажуть в три зміни", - зазначив експерт.

Додамо

Абсолютна більшість озброєння ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення була тою чи іншою мірою радянською спадщиною. Тому саме озброєння, запчастини до нього і боєприпаси виробляються здебільшого на території держав колишніх членів Варшавського договору. Частина держав, де є необхідні Україні боєприпаси, є ворожими - рф та білорусь. Від інших постсоціалістичних країн, що вступили до ЄС (Польща, Чехія та ін.), Україна отримувала усю посильну допомогу.

Однак, залишається група Балканських держав, які, попри євроінтеграційні процеси у деяких з них та підтримку України, досі перебувають під сильним впливом російської федерації. У цих державах друзі росії досі при владі та суттєво впливають на політику своїх країн. На практиці це проявляється у тому, що попри здебільшого підтримку України вони відмовляються напряму постачати нам озброєння та боєприпаси. Тому, Україна змушена закупляти боєприпаси у цих країнах через низку посередників.