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МОУ доводиться використовувати посередників для закупівлі боєприпасів у Балканських країнах - експерт

Київ • УНН

 • 131410 перегляди

Україна змушена використовувати країни-посередники для закупівлі боєприпасів радянського зразка у Балканських країн, які досі відмовляються постачати їх напряму.

МОУ доводиться використовувати посередників для закупівлі боєприпасів у Балканських країнах - експерт

Балканські країни відмовляються постачати Україні напряму боєприпаси радянського зразка, тому міністерству оборони доводиться укладати контракти на закупівлю озброєння через країни-посередники. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив військовий експерт Олег Жданов.

Експерти в коментарях УНН зазначають, що на ринку озброєння зараз жорстка конкуренція, а росія досі використовує свій вплив на країни, які мають боєприпаси радянського зразка, для того, щоб Україна не отримувала снаряди. Водночас, у  Балканських країнах досі є склади з радянським озброєнням, яке можна купити дешевше, ніж натівське. Проте, деякі такі країни досі відмовляються постачати цю зброю і боєприпаси Україні, аргументуючи це тим, що тримають їх як свій національний запас для збереження своєї обороноздатності.

"Складно звідти (з Балканських країн постачати боєприпаси – ред.), не постачаємо напряму… Дійсно є величезна проблема, але вона вирішується через треті країни. Або ми домовляємося з країною, яка стає посередником", - сказав Жданов.

Крім того, за його словами, цю проблему можна вирішувати за допомогою посередництва офшорних, підставних компаній, проте в такому випадку є великий корупційний ризик.

Україні складно закуповувати боєприпаси радянського зразка у світі через вплив росії - експерт05.03.24, 14:38 • 174478 переглядiв

Жданов наголосив, що незважаючи на допомогу західних партнерів, велика частина артилерії, яка є в Україні, старих радянських зразків, тому до неї вкрай потрібні боєприпаси радянського стандарту.

Додамо

Абсолютна більшість озброєння ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення була в тій чи іншій мірі радянською спадщиною. Тому саме озброєння, запчастини до нього і боєприпаси виробляються здебільшого на території держав колишніх членів Варшавського договору.  Частина держав, де є необхідні Україні боєприпаси, є ворожими – рф та білорусь. Від інших постсоціалістичних країн, що вступили до ЄС (Польща, Чехія та ін.), Україна отримувала усю посильну допомогу. 

Однак, залишається група Балканських держав, які, незважаючи на євроінтеграційні процеси у деяких з них та підтримку України, досі перебувають під сильним впливом російської федерації. У цих державах друзі росії досі при владі та суттєво впливають на політику своїх країн. На практиці це проявляється у тому, що попри здебільшого підтримку України вони відмовляються напряму постачати нам озброєння та боєприпаси. Тому, Україна змушена закупляти боєприпаси у цих країнах через низку посередників.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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