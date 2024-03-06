МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Киев • УНН
Украина вынуждена использовать страны-посредники для закупки боеприпасов советского образца у Балканских стран, которые до сих пор отказываются поставлять их напрямую.
Балканские страны отказываются поставлять Украине напрямую боеприпасы советского образца, поэтому министерству обороны приходится заключать контракты на закупку вооружения через страны-посредники. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал военный эксперт Олег Жданов.
Эксперты в комментариях УНН отмечают, что на рынке вооружения сейчас жесткая конкуренция, а россия до сих пор использует свое влияние на страны, которые имеют боеприпасы советского образца, для того, чтобы Украина не получала снаряды. В то же время, в Балканских странах до сих пор есть склады с советским вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское. Однако, некоторые такие страны до сих пор отказываются поставлять это оружие и боеприпасы Украине, аргументируя это тем, что держат их как свой национальный запас для сохранения своей обороноспособности.
"Сложно оттуда (из Балканских стран поставлять боеприпасы - ред.), не поставляем напрямую... Действительно есть огромная проблема, но она решается через третьи страны. Или мы договариваемся со страной, которая становится посредником", - сказал Жданов.
Кроме того, по его словам, эту проблему можно решать с помощью посредничества оффшорных, подставных компаний, однако в таком случае есть большой коррупционный риск.
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт5 марта 2024, 12:38 • 167865 просмотров
Жданов отметил, что несмотря на помощь западных партнеров, большая часть артиллерии, которая есть в Украине, старых советских образцов, поэтому к ней крайне нужны боеприпасы советского стандарта.
Добавим
Абсолютное большинство вооружения ВСУ до начала полномасштабного вторжения было в той или иной степени советским наследием. Поэтому само вооружение, запчасти к нему и боеприпасы производятся по большей части на территории государств бывших членов Варшавского договора. Часть государств, где есть необходимые Украине боеприпасы, являются враждебными - рф и Беларусь. От других постсоциалистических стран, вступивших в ЕС (Польша, Чехия и др.), Украина получала всю посильную помощь.
Однако, остается группа Балканских государств, которые, несмотря на евроинтеграционные процессы в некоторых из них и поддержку Украины, до сих пор находятся под сильным влиянием российской федерации. В этих государствах друзья России до сих пор у власти и существенно влияют на политику своих стран. На практике это проявляется в том, что несмотря на большую поддержку Украины они отказываются напрямую поставлять нам вооружение и боеприпасы. Поэтому, Украина вынуждена закупать боеприпасы в этих странах через ряд посредников.
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Украина вынуждена использовать страны-посредники для закупки боеприпасов советского образца у Балканских стран, которые до сих пор отказываются поставлять их напрямую.
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