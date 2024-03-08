На початку повномасштабної війни деякі країни не хотіли продавати боєприпаси Україні через побоювання її програшу - експерт

Деякі країни на початку повномасштабного вторгнення не хотіли укладати контракти з Міністерством оборони України на продаж боєприпасів, адже побоювалися, що наша країна програє війну і за них ніхто не заплатить. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив військовий експерт Олег Жданов.

Раніше експерти в коментарях УНН повідомляли, що Міноборони України на початку повномасштабної війни через критичну необхідність укладали контракти на закупівлю боєприпасів з усіма компаніями, які заявляли про те, що зможуть поставити снаряди. Окрім того, вони зазначають, що велика частина артилерії, яка є в Україні, старих радянських зразків, до якої вкрай потрібні боєприпаси радянського стандарту. росія ж, своєю чергою, досі використовує свій вплив на країни, які мають такі боєприпаси, для того, щоб Україна не отримувала снаряди.

"На першому періоді були ризики, що Україна програє, і контракти залишаться неоплаченими", - сказав Олег Жданов.

Проте, за його словами, зараз ризики змінилися.

"Сьогодні більше ризики в плані корупційної складової в нашій країні і нестабільності у внутрішній ситуації в самій країні. Оце головний ризик для постачальників, вони не довіряють нам як державі", - вважає експерт.

Додамо

Абсолютна більшість озброєння ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення була в тій чи іншій мірі радянською спадщиною. Тому саме озброєння, запчастини до нього і боєприпаси виробляються здебільшого на території держав колишніх членів Варшавського договору. Частина держав, де є необхідні Україні боєприпаси, є ворожими – рф та білорусь. Від інших постсоціалістичних країн, що вступили до ЄС (Польща, Чехія та ін.), Україна отримувала усю посильну допомогу.

Однак, залишається група Балканських держав, які, незважаючи на євроінтеграційні процеси у деяких з них та підтримку України, досі перебувають під сильним впливом російської федерації. У цих державах друзі росії досі при владі та суттєво впливають на політику своїх країн. На практиці це проявляється у тому, що попри здебільшого підтримку України вони відмовляються напряму постачати нам озброєння та боєприпаси. Тому Україна змушена закупляти боєприпаси у цих країнах через низку посередників.