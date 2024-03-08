В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Некоторые страны в начале полномасштабного вторжения не хотели заключать контракты с Министерством обороны Украины на продажу боеприпасов, ведь опасались, что наша страна проиграет войну и за них никто не заплатит. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил военный эксперт Олег Жданов.

Ранее эксперты в комментариях УНН сообщали, что Минобороны Украины в начале полномасштабной войны из-за критической необходимости заключали контракты на закупку боеприпасов со всеми компаниями, которые заявляли о том, что смогут поставить снаряды. Кроме того, они отмечают, что большая часть артиллерии, которая есть в Украине, старых советских образцов, к которой крайне необходимы боеприпасы советского стандарта. россия же, в свою очередь, до сих пор использует свое влияние на страны, которые имеют такие боеприпасы, для того, чтобы Украина не получала снаряды.

"На первом периоде были риски, что Украина проиграет, и контракты останутся неоплаченными", - сказал Олег Жданов.

Однако, по его словам, сейчас риски изменились.

"Сегодня больше риски в плане коррупционной составляющей в нашей стране и нестабильности во внутренней ситуации в самой стране. Это главный риск для поставщиков, они не доверяют нам как государству", - считает эксперт.

Добавим

Абсолютное большинство вооружения ВСУ до начала полномасштабного вторжения было в той или иной степени советским наследием. Поэтому само вооружение, запчасти к нему и боеприпасы производятся по большей части на территории государств бывших членов Варшавского договора. Часть государств, где есть необходимые Украине боеприпасы, являются враждебными - рф и беларусь. От других постсоциалистических стран, вступивших в ЕС (Польша, Чехия и др.), Украина получала всю посильную помощь.

Однако, остается группа Балканских государств, которые, несмотря на евроинтеграционные процессы в некоторых из них и поддержку Украины, до сих пор находятся под сильным влиянием российской федерации. В этих государствах друзья россии до сих пор у власти и существенно влияют на политику своих стран. На практике это проявляется в том, что, несмотря на большую поддержку Украины, они отказываются напрямую поставлять нам вооружение и боеприпасы. Поэтому Украина вынуждена закупать боеприпасы в этих странах через ряд посредников.