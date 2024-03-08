В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Киев • УНН
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша, указывает эксперт.
Некоторые страны в начале полномасштабного вторжения не хотели заключать контракты с Министерством обороны Украины на продажу боеприпасов, ведь опасались, что наша страна проиграет войну и за них никто не заплатит. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил военный эксперт Олег Жданов.
Ранее эксперты в комментариях УНН сообщали, что Минобороны Украины в начале полномасштабной войны из-за критической необходимости заключали контракты на закупку боеприпасов со всеми компаниями, которые заявляли о том, что смогут поставить снаряды. Кроме того, они отмечают, что большая часть артиллерии, которая есть в Украине, старых советских образцов, к которой крайне необходимы боеприпасы советского стандарта. россия же, в свою очередь, до сих пор использует свое влияние на страны, которые имеют такие боеприпасы, для того, чтобы Украина не получала снаряды.
"На первом периоде были риски, что Украина проиграет, и контракты останутся неоплаченными", - сказал Олег Жданов.
Однако, по его словам, сейчас риски изменились.
"Сегодня больше риски в плане коррупционной составляющей в нашей стране и нестабильности во внутренней ситуации в самой стране. Это главный риск для поставщиков, они не доверяют нам как государству", - считает эксперт.
Добавим
Абсолютное большинство вооружения ВСУ до начала полномасштабного вторжения было в той или иной степени советским наследием. Поэтому само вооружение, запчасти к нему и боеприпасы производятся по большей части на территории государств бывших членов Варшавского договора. Часть государств, где есть необходимые Украине боеприпасы, являются враждебными - рф и беларусь. От других постсоциалистических стран, вступивших в ЕС (Польша, Чехия и др.), Украина получала всю посильную помощь.
Однако, остается группа Балканских государств, которые, несмотря на евроинтеграционные процессы в некоторых из них и поддержку Украины, до сих пор находятся под сильным влиянием российской федерации. В этих государствах друзья россии до сих пор у власти и существенно влияют на политику своих стран. На практике это проявляется в том, что, несмотря на большую поддержку Украины, они отказываются напрямую поставлять нам вооружение и боеприпасы. Поэтому Украина вынуждена закупать боеприпасы в этих странах через ряд посредников.
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - экспертЭксклюзив
россияне усилили ИПСО по дискредитации Коордштаба по вопросам обращения с пленными
На Буковине мужчины с топорами напали на работников ТЦК: полиция задержала подозреваемых
Цены на нефть стабильны на фоне сигналов о снижении процентных ставок в США и ЕС
Чехия собрала достаточно денег для покупки первой партии артснарядов для Украины - Фиала
Расстрелял украинского военнопленного: сообщено о подозрении "штурмовику V"
Специалисты Минобороны собрали на Харьковском направлении 55 тонн металлолома от остатков российской военной техники
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в ЧерновцахЭксклюзив
4,5 млрд евро от ЕС в марте и снятие блокады на границе с Польшей: Стефанчук переговорил с вице-президентом Еврокомиссии
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Популярные
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"
Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом
НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины
В феврале полиция Киева изъяла 85 единиц нелегального оружия и 10 000 патронов
Публикации
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша, указывает эксперт.
россияне усилили ИПСО по дискредитации Коордштаба по вопросам обращения с пленными
россияне активизировали дезинформационные кампании с целью дискредитации украинского Координационного центра по вопросам обращения с военнопленными, распространяя ложные заявления о выкупе пленных украинских солдат за деньги.
На Буковине мужчины с топорами напали на работников ТЦК: полиция задержала подозреваемых
В Черновицкой области двое мужчин напали на бойцов сил территориальной обороны, пытаясь переехать автомобилем военнослужащих и нанося им удары топорами, повредив их автомобиль.
Цены на нефть стабильны на фоне сигналов о снижении процентных ставок в США и ЕС
Цены на нефть остались практически неизменными, поскольку инвесторы взвешивали потенциальное будущее снижение процентных ставок в США и Европе.
Чехия собрала достаточно денег для покупки первой партии артснарядов для Украины - Фиала
Чешская Республика вместе с партнерами собрала средства для закупки первой партии из 300 000 артиллерийских снарядов для Украины.
Расстрелял украинского военнопленного: сообщено о подозрении "штурмовику V"
Российскому военнослужащему дмитрию курашову из подразделения "Шторм-V" сообщено о подозрении за убийство украинского военнопленного.
Специалисты Минобороны собрали на Харьковском направлении 55 тонн металлолома от остатков российской военной техники
Специалисты Минобороны собрали 55 тонн металлолома из остатков российской военной техники в Харьковской области, который будет доставлен на базу в Полтавской области для дальнейшей переработки.
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Сотрудник полиции якобы унижал школьников в Черновцах, заставляя их выполнять физические упражнения, что побудило Офис Омбудсмена запланировать внеплановый мониторинговый визит в гимназию на следующую неделю.
4,5 млрд евро от ЕС в марте и снятие блокады на границе с Польшей: Стефанчук переговорил с вице-президентом Еврокомиссии
Спикер Руслан Стефанчук выразил надежду на получение 4,5 млрд евро из 50-миллиардной программы ЕС для Украины в марте во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Два народных депутата от партии "Слуга народа", члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поставили под сомнение новую прозрачную систему закупок продовольствия для Вооруженных сил Украины, несмотря на их сомнительные связи с пророссийскими деятелями и компаниями.