Міноборони на початку повномасштабної війни укладало контракти на боєприпаси з усіма, хто заявляв, що зможе їх поставити - експерт

Міністерство оборони України на початку повномасштабного вторгнення через критичну необхідність укладали контракти на закупівлю боєприпасів з усіма компаніями, які заявляли про те, що зможуть поставити снаряди. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів офіцер, заступник голови Ради резервістів ЗСУ Мирослав Гай.

З усіма заключали. Ця практика – це гасити пожежу як-то кажуть. Бо тільки почалася повномасштабка. Але ця практика не продемонструвала себе, бо насправді це дуже специфічна справа – не тільки виробництво боєприпасів, а й постачання. В Україні не так багато компаній, які можуть це робити, які мають гарну репутацію серед іноземних компаній, які давно займаються цією сферою. І були випадки, що деякі компанії брали кошти, виводили їх за кордон і при цьому не постачали боєприпаси. Або навіть не виводили – а просто не спромоглися поставити їх, бо не склалося. Наприклад, не отримали експортних ліцензій тощо