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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 15:59  •  24626 просмотра

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В начале полномасштабного российского вторжения Министерство обороны Украины подписало контракты на поставку боеприпасов с любой компанией, которая утверждала, что может предоставить снаряды в связи с критической необходимостью, но некоторые фирмы не смогли осуществить поставку, выводя деньги за границу.

Министерство обороны Украины в начале полномасштабного вторжения из-за критической необходимости заключали контракты на закупку боеприпасов со всеми компаниями, которые заявляли о том, что смогут поставить снаряды. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал офицер, заместитель председателя Совета резервистов ВСУ Мирослав Гай.

Со всеми заключали. Эта практика - это тушить пожар как говорится. Потому что только началась полномасштабка. Но эта практика не продемонстрировала себя, потому что на самом деле это очень специфическое дело - не только производство боеприпасов, но и поставки. В Украине не так много компаний, которые могут это делать, которые имеют хорошую репутацию среди иностранных компаний, которые давно занимаются этой сферой. И были случаи, что некоторые компании брали средства, выводили их за границу и при этом не поставляли боеприпасы. Или даже не выводили - а просто не смогли поставить их, потому что не сложилось. Например, не получили экспортных лицензий и тому подобное

- сказал Мирослав Гай.

По его словам, Минобороны, создавая различные рабочие группы по закупкам вооружения, хочет сделать этот процесс открытым, чтобы исключить любые возможные злоупотребления.

Добавим

Отметим, абсолютное большинство вооружения ВСУ до начала полномасштабного вторжения было в той или иной степени советским наследием. Поэтому само вооружение, запчасти к нему и боеприпасы производятся в основном на территории государств бывших членов Варшавского договора. Часть государств, где есть необходимые Украине боеприпасы, являются враждебными - рф и Беларусь. От других постсоциалистических стран, вступивших в ЕС (Польша, Чехия и др.), Украина получала всю посильную помощь. 

Однако, остается группа Балканских государств, которые, несмотря на евроинтеграционные процессы в некоторых из них и поддержку Украины, до сих пор находятся под сильным влиянием российской федерации. В этих государствах друзья России до сих пор у власти и существенно влияют на политику своих стран. На практике это проявляется в том, что несмотря на большую поддержку Украины они отказываются напрямую поставлять нам вооружение и боеприпасы. Поэтому, Украина вынуждена закупать боеприпасы в этих странах через ряд посредников.

При этом, рынок вооружения находится под строгим контролем государств. Контролируется не только прямой экспорт вооружения (государство-государство), но и экспорт через частные компании. Такой контроль осуществляется путем выдачи экспортных лицензий. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Міноборони на початку повномасштабної війни укладало контракти на боєприпаси з усіма, хто заявляв, що зможе їх поставити - експерт
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В начале полномасштабного российского вторжения Министерство обороны Украины подписало контракты на поставку боеприпасов с любой компанией, которая утверждала, что может предоставить снаряды в связи с критической необходимостью, но некоторые фирмы не смогли осуществить поставку, выводя деньги за границу.

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