Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения и военной техники для украинской армии из-за военного положения в Украине. Об этом Генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бальбас сообщил в ответ на запрос УНН.

Детали

По его словам, возможность отгрузки товаров военного назначения с отсрочкой платежа зависит от законодательства в сфере экспортного и валютного контроля страны-поставщика, а также собственной политики компаний.

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

"В условиях военного положения в Украине, некоторые иностранные поставщики вооружения и военной техники требуют получения полной оплаты за продукцию до физической доставки в Украину", - сообщил Владислав Бальбас.

В частности, предоплату требуют компании-поставщики из стран, которые не имеют единодушной поддержки Украины. Например, страны, которые расположены на Балканском полуострове.

В то же время он отметил, что по большинству контрактов "Украинской бронетехники" с государственными заказчиками окончательные расчеты проводятся после поставки товаров. В этих условиях предприятие использует собственные оборотные средства для расчетов с поставщиками вооружения, военной техники и комплектующих для производства собственной продукции, ожидая окончательной оплаты от государственных заказчиков.

Напомним

Эксперты в комментариях УНН ранее сообщали, что Минобороны Украины в начале полномасштабной войны из-за критической необходимости заключали контракты на закупку боеприпасов со всеми компаниями, которые заявляли о том, что смогут поставить снаряды. Кроме того, некоторые страны тогда не хотели заключать контракты с МОУ на продажу боеприпасов, ведь опасались, что наша страна проиграет войну и за них никто не заплатит.

Добавим

Абсолютное государственное вооружение ВСУ до начала полномасштабного вторжения было в той или иной степени советским наследием. Поэтому само вооружение, запчасти к нему и боеприпасы производятся в большей степени на территории бывших государственных членов Варшавского договора.

Часть государств, где есть необходимые Украине боеприпасы, являются враждебными - рф и беларусь. От других постсоциалистических стран, вступивших в ЕС (Польша, Чехия и др.), Украина получала всю посильную помощь.

Однако, остается группа балканских государств, которые, несмотря на евроинтеграционные процессы в некоторых из них и поддержку Украины, до сих пор находятся под сильным влиянием российской федерации. В этих государствах друзья России до сих пор у власти и существенно влияют на политику своих стран. На практике это проявляется в том, что при увеличении поддержки Украины они отказываются напрямую поставлять нам вооружение и боеприпасы. Поэтому Украина вынуждена закупать боеприпасы в этих странах через ряд посредников.