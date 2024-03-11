Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
Киев • УНН
Украина сталкивается с трудностями в закупке боеприпасов из-за того, что мировой рынок вооружений является монополизированным и контролируется крупными игроками, что вынуждает Украину использовать страны-посредники.
Мировой рынок оружия и боеприпасов - это большая монополия, где основные игроки знают одного, поэтому Украине сложно напрямую закупать вооружение, а единственным выходом является использование стран-посредников. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.
Эксперты в комментариях УНН отмечают, что на своем рынке вооружения действует жесткая конкуренция, а россия до сих пор помогает влиять на страны, которые имеют боеприпасы советского образца для того, чтобы Украина не получала снаряды. В то же время, в Балканских странах до сих пор есть склады с советским вооружением, которые можно купить дешевле, чем натовское. Однако, некоторые такие страны отказываются поставлять это оружие и боеприпасы Украине, хотя держат их как свой национальный запас для сохранения своей обороноспособности.
"Рынок оружия и боеприпасов - это достаточно специфический рынок, там нужны разрешения, это не так, что кто хочет зайти и что хочет купить, то есть есть участники, есть соответствующие контракты и есть определенные процедуры... Это достаточно серьезная монополия, где основные игроки знают одного и без разрешений и согласований это (купить оружие или боеприпасы - ред.) невозможно сделать", - отметил Сергей Кузан.
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт5 марта 2024, 12:38 • 174081 просмотр
Он пояснил, что Украина не может получить какое-то оружие без разрешения страны-производителя. По его словам, это связано с контролем над оборотом оружия. Таким образом страна-производитель получает гарантии, что ее оружие или боеприпасы не окажется во враждебной стране и не будет использована против ее же или союзников.
Кроме того, россия всячески пытается создавать проблемы, чтобы Украина не могла закупать ходовое вооружение и боеприпасы, особенно советского образца. Таким образом, она до сих пор имеет влияние на Балканские страны.
"Везде, где есть влияние россии, невероятно сложно закупать боеприпасы... Они (россияне - ред.) скупают оружие где-то в третьих странах, перебивают нам наши контракты и кроме того, они еще и угрожают правительствам", - пояснил Кузан.
Он добавил, что эту проблему можно только используя третью страну как посредников, ведь проблема никуда не удивляется и Украина крайне нуждается в оружии и боеприпасах как натовского, так и советского образцов.
Добавим
Абсолютное государственное вооружение ВСУ до начала полномасштабного вторжения было в той или иной степени советским наследием. Поэтому само вооружение, запчасти к нему и боеприпасы производятся большего на территории бывших государственных членов Варшавского договора. Часть государств, где есть достаток Украине боеприпасы, являются враждебными - рф и беларусь. Из других постсоциалистических стран, вступивших в ЕС (Польша, Чехия и др.), Украина получала всю посильную помощь.
Однако, остается группа балканских государств, которые, несмотря на евроинтеграционные процессы в некоторых из них и поддержку Украины, до сих пор находятся под сильным влиянием российской федерации. В этих государствах друзья россии до сих пор у власти и существенно влияют на политику своих стран. На практике это проявляется в том, что при увеличении поддержки Украины они отказываются напрямую поставлять нам вооружение и боеприпасы. Поэтому Украина вынуждена закупать боеприпасы в этих странах через ряд посредников.
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
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