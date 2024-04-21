Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
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В администрации показали последствия российского авиаудара по селу Казацкое на Херсонщине
российский авиаудар по поселку Казацкое в Херсонской области разрушил подъезд 5-этажного дома и вызвал пожар в жилом доме, жертв среди гражданского населения нет.
Начало недели в Украине будет дождливым, с грозами на юге - Укргидрометцентр
В понедельник на большей части территории Украины будет облачная погода с дождями и грозами, за исключением северных и восточных областей.
Нападавших на полицейских задержали в Одесской области - МВД
Двух военнослужащих, отца и сына в возрасте 52 и 26 лет, которые в Винницкой области убили одного полицейского и ранили другого, задержали в Одесской области.
Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области
Задержаны двое мужчин, которые убили полицейского в Винницкой области Украины.
Удар по Одесской области: количество пострадавших увеличилось до 4 человек - Кипер
российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Одесской области, в результате чего погибли 4 человека, среди которых 3 мужчины и 1 женщина.
"Мы стоим вместе с украинцами, которые борются за свою свободную страну": Шольц приветствовал предоставление помощи Украине от США
Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал решение Палаты представителей Конгресса США утвердить оборонную помощь Украине в размере $60 млрд.
Силы обороны отбили четыре штурма на Ореховском направлении и три в районе Старомайорского
Силы обороны отбили четыре атаки в районе Ореховского, три в районе Старомайорска и одну в районе Роботино, враг продолжает попытки вытеснить ВСУ с позиций на юге.
Минобороны укрепляет защиту информационных систем от кибератак
Министерство обороны утвердило единые правила кибербезопасности для всех своих информационных систем на основе стандартов НАТО с целью усиления защиты от кибератак.
рф атаковала Одесскую область баллистикой, есть пострадавший
В воскресенье днем российские оккупанты атаковали Одесскую область баллистическими ракетами, в результате чего один человек получил ранения, а также был нанесен ущерб частным домам и транспортно-логистическому объекту портовой инфраструктуры.
россия будет усиливать обстрелы Украины, пытаясь уничтожить критическую и энергетическую инфраструктуру - Евлаш
россия усилит обстрелы Украины, чтобы максимально разрушить критически важную энергетическую инфраструктуру.