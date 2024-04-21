В администрации показали последствия российского авиаудара по селу Казацкое на Херсонщине

21 апреля по Новокаховской общине Херсонщины россияне выпустили две управляемые авиабомбы, которые попали в жилые дома. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Он написал, что сегодня утром оккупационная армия сбросила две управляемые авиабомбы на населенный пункт - село Казацкое Новокаховской общины.

В результате разрушен подъезд пятиэтажки. Также в результате "прилета" один жилой дом загорелся.

Он уточнил, что никто из гражданских не пострадал.

Оккупанты обстреляли 21 населенный пункт Херсонщины