Оккупанты обстреляли 21 населенный пункт Херсонщины

За прошедшие сутки российские военные обстреляли 21 населенный пункт Херсонщины, нанесли ракетный удар по Чернобаевской общине. Как следствие - один человек ранен, сообщил в Telegram глава ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По данным Прокудина, за прошедшие сутки враг обстреливал Антоновку, Камышаны, Инженерное, Понятовку, Чернобаевку, Белозерку, Станислав, Берислав, Токаревку, Новотягинку, Новокаиры, Качкаровку, Львов, Тягинку, Золотую Балку, Саблуковку, Новоберислав, Ольговку, Казацкое, Веселое и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 12 частных домов.

Были зафиксированы попадания в учебное заведение, заведение общественного питания, агропромышленное предприятие и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз уже нет.

Россияне ночью обстреливали Херсон и область, есть попадания - Соболевский