Россияне ночью обстреливали Херсон и область, есть попадания - Соболевский

Российские военные ночью обстреливали Херсон на область, есть попадания, также были вызовы скорой помощи. Об этом сообщил во время телемарафона Единые новости первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает УНН.

Детали

Были "прилеты" в Херсоне, были попадания в Бериславском районе, в городе Берислав. По последствиям будет чуть позже информация. По раненым - предварительно, были вызовы, но они все отрабатывались рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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