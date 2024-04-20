На Херсонщине в результате российских атака погиб человек - ОВА

Вчера, 19 апреля, на Херсонщине в результате российских атак погиб человек, повреждены жилые дома, объект критической инфраструктуры и газопровод. Об этом в своем Telegram-канале рассказал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 2 частных дома. Из-за российской агрессии один человек погиб - рассказал председатель ОВА.

По его словам, из-за обстрелов повреждена многоэтажка и 2 частных дома. Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет.

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Также Прокудин рассказал, что вчера под вражеским огнем оказались Надднепрянское, Зеленовка, Инженерное, Приднепровское, Садовое, Тягинка, Берислав, Михайловка, Кизомис, Велетенское, Антоновка, Одрадокаменка, Станислав и город Херсон

Напомним

Во время ночной атаки 20 апреля украинские Воздушные силы сбили две российские ракеты Х-59/Х-69 и три разведывательных беспилотника.