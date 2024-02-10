Якобы для оцифровки: оккупационные власти Новой Каховки вывезли архивы пенсионного фонда в оккупированный Геническ

Оккупационные власти Новой Каховки Херсонской области и привлеченные ею пророссийские группировки вывезли архивы во временно оккупированный Геническ, якобы для оцифровки и хранения. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Пропагандистские российские СМИ пишут, что с временно оккупированной Новой Каховки в Геническ вывезли архив социального фонда, который включал более 20 тыс. пенсионных дел. Пишут также, что дела планируют оцифровать, что якобы позволит ускорить выдачу и переоформление пенсий местных жителей.

Напомним,

россияне развивают сеть "клубов", в которые набирают подростков с временно оккупированных территорий. Подобный клуб, где подростков будут готовить к службе в оккупационной армии, планируют открыть на ВОТ Херсонщины.

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