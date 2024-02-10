Якобы для оцифровки: оккупационные власти Новой Каховки вывезли архивы пенсионного фонда в оккупированный Геническ

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  159012 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  145784 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  197196 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  233739 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  203398 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  184893 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  204980 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  203199 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207174 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Якобы для оцифровки: оккупационные власти Новой Каховки вывезли архивы пенсионного фонда в оккупированный Геническ

Оккупационные власти Новой Каховки Херсонской области вывезли пенсионные архивы в оккупированный Геническ для якобы оцифровки. В архиве было более 20 тыс. пенсионных дел.

Война •   •  16208 просмотра
Якобы для оцифровки: оккупационные власти Новой Каховки вывезли архивы пенсионного фонда в оккупированный Геническ

Зеленский и Макрон обсудили подготовку соглашения о безопасности между Украиной и Францией

Зеленский и Макрон обсудили подготовку двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины и поблагодарили Францию за создание артиллерийской коалиции для предоставления Украине артиллерийских систем и боеприпасов.

Политика •   •  14720 просмотра
Зеленский и Макрон обсудили подготовку соглашения о безопасности между Украиной и Францией

Starlink у российских оккупантов: покупают "втемную", используют на линии фронта, а отключить трудно или вовсе невозможно

российские оккупанты начали использовать терминалы Starlink, приобретенные через третьи страны, хотя SpaceX заявляет, что расследует подозрения в несанкционированном использовании.

Война •   •  19127 просмотра
Starlink у российских оккупантов: покупают "втемную", используют на линии фронта, а отключить трудно или вовсе невозможно

За сутки враг дважды атаковал Херсонщину с авиации, сбрасывая управляемые авиабомбы и авиационные ракеты - Силы обороны юга

Силы обороны сообщили, что противник совершил 2 авиаудара с использованием управляемых и неуправляемых боеприпасов, запустил 47 беспилотников, включая 1 ударный БПЛА, сбросил 30 бомб с различных БПЛА, а также 5 раз применил артиллерию, попав в несколько населенных пунктов, в результате чего погиб 1 мирный житель и 5 получили ранения.

Война •   •  21522 просмотра
За сутки враг дважды атаковал Херсонщину с авиации, сбрасывая управляемые авиабомбы и авиационные ракеты - Силы обороны юга

Атаковал украинский дрон: на Херсонщине с воздуха взорвали дом гауляйтера - Центр журналистских расследований

Украинский беспилотник атаковал и повредил дом местного гауляйтера села Новая Маячка в Херсонской области, но он остался жив.

Война •   •  27300 просмотра
Атаковал украинский дрон: на Херсонщине с воздуха взорвали дом гауляйтера - Центр журналистских расследований

Обгоревшие тела семерых погибших в Харькове переданы на судмедэкспертизу - глава ОГА

Судебно-медицинские эксперты проведут анализ ДНК, чтобы идентифицировать 7 человек, погибших во время ночного нападения в Харькове, в результате которого их тела сильно обгорели.

Война •   •  25976 просмотра
Обгоревшие тела семерых погибших в Харькове переданы на судмедэкспертизу - глава ОГА

В Харькове продолжается ликвидация последствий ракетной атаки и пожара на нефтебазе: более 1000 потребителей ждут света

Более 1000 потребителей в Харькове все еще остаются без света после того, как российский ракетный обстрел попал в нефтебазу, вызвав пожар, над ликвидацией последствий которого работают специалисты.

Война •   •  26823 просмотра
В Харькове продолжается ликвидация последствий ракетной атаки и пожара на нефтебазе: более 1000 потребителей ждут света

Партизаны "слили" координаты складов боеприпасов, горючего и техники, которыми пользуются оккупанты на крымском аэродроме "Новофедоровка"

Украинские партизаны разведали месторасположение складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов на военном аэродроме "Новофедоровка" во временно оккупированном Крыму.

Война •   •  25367 просмотра
Партизаны "слили" координаты складов боеприпасов, горючего и техники, которыми пользуются оккупанты на крымском аэродроме "Новофедоровка"

Главнокомандующий Сирский поздравил Баргилевича с назначением на должность начальника Генштаба

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский поздравил генерал-майора Анатолия Баргилевича с назначением на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, выразив уверенность, что его знания и опыт будут важны для победы.

Война •   •  27512 просмотра
Главнокомандующий Сирский поздравил Баргилевича с назначением на должность начальника Генштаба

Дети, которые не успели увидеть жизнь: Зеленский отреагировал на гибель многодетной семьи из-за атаки рф на Харьков

Семья из пяти человек, в том числе трое маленьких детей, погибли в результате российского обстрела Харькова. На фоне этой атаки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский террор не может остаться безнаказанным.

Война •   •  22606 просмотра
Дети, которые не успели увидеть жизнь: Зеленский отреагировал на гибель многодетной семьи из-за атаки рф на Харьков