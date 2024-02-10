Нібито для оцифривізації: окупаційна влада Нової Каховки вивезла архіви пенсійного фонду до окупованого Генічеська

Окупаційна влада Нової Каховки Херсонської області та залучені нею проросійські угрупування вивезли архіви до тимчасово окупованого Генічеська, нібито для оцифровізації та зберігання. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Пропагандистські російські ЗМІ пишуть, що з тимчасово окупованої Нової Каховки до Генічеська вивезли архів соціального фонду, який включав понад 20 тис. пенсійних справ. Пишуть також, що справи планують оцифрувати, що нібито дозволить пришвидшити видачу та переоформлення пенсій місцевих мешканців.

Нагадаємо

росіяни розвивають мережу "клубів", до яких набирають підлітків з тимчасово окупованих територій. Подібний клуб, де підлітків будуть готувати до служби в окупаційній армії, планують відкрити на ТОТ Херсонщини.

росіяни погрожують жителям ТОТ з українськими паспортами: з 1 липня їх вважатимуть іноземцями - ЦНС