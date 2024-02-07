росіяни погрожують жителям ТОТ з українськими паспортами: з 1 липня їх вважатимуть іноземцями - ЦНС
Київ • УНН
росіяни погрожують жителям тимчасово окупованих територій України, що з 1 липня ті, хто не матиме російських паспортів, вважатимуться іноземцями.
Аби змусити жителів тимчасово окупованих територій отримувати паспорти рф рашисти почали погрожувати, що всі українці без російського документа будуть вважатись з 1 липня іноземцями. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Як зазанчає ЦНС, на тимчасово окупованих територіях продовжується тиск на українців аби змусити їх отримати паспорт рф.
Окупанти почали наголошувати, що з 1 липня всі українці без паспорта рф будуть вважатись іноземцями на рідній землі. В цьому випадку їм буде необхідно отримати посвідку на проживання, яку треба постійно підтверджувати
В ЦНС вказали, що у таких жителів ТОТ будуть обмежені права й вони не матимуть доступу до медицини, пільгових програм, а також не матимуть права на операції з власним майном.
"Тобто фактично росіяни шантажують українців аби змінити демографічний склад захоплених регіонів", - наголосили в Центрі нацспротиву.
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