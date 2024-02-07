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россияне угрожают жителям ВОТ с украинскими паспортами: с 1 июля их будут считать иностранцами - ЦНС

россияне угрожают жителям ВОТ с украинскими паспортами: с 1 июля их будут считать иностранцами - ЦНС

Киев • УНН

 • 42117 просмотра

россияне угрожают жителям временно оккупированных территорий Украины, что с 1 июля те, кто не будет иметь российских паспортов, будут считаться иностранцами.

Чтобы заставить жителей временно оккупированных территорий получать паспорта рф рашисты начали угрожать, что все украинцы без российского документа будут считаться с 1 июля иностранцами. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Как отмечает ЦНС, на временно оккупированных территориях продолжается давление на украинцев, чтобы заставить их получить паспорт рф.

Оккупанты начали подчеркивать, что с 1 июля все украинцы без паспорта рф будут считаться иностранцами на родной земле. В этом случае им будет необходимо получить вид на жительство, который надо постоянно подтверждать

- указали в Центре нацсопротивления.

В ЦНС указали, что у таких жителей ВОТ будут ограничены права и они не будут иметь доступа к медицине, льготным программам, а также не будут иметь права на операции с собственным имуществом.

"То есть фактически россияне шантажируют украинцев, чтобы изменить демографический состав захваченных регионов", - отметили в Центре нацсопротивления.

Оккупанты на ВОТ просят кремль прислать больше учителей из-за нехватки кадров06.02.24, 06:50 • 103737 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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