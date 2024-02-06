гауляйтеры попросили кремль направить на временно оккупированные территории еще больше учителей из-за дефицита кадров. Речь идет о педагогах по русскому языку и литературе и истории. Об этом сообщает Центр Национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, гауляйтеры временно оккупированной Луганщины пожаловались в кремль на дефицит учителей в школах.

Они попросили отправить на ВОТ учителей русского языка и литературы и истории. Как указали в Центре нацсопротивления, российские школы это очаги пропаганды и русификации, поэтому именно эти кадры необходимы врагу.

Российское правительство хотя и выплачивает "учителям" в ротации повышенную зарплату, но не гарантирует никаких льгот и компенсации на случай несчастных случаев. Поэтому мы призываем "учителей" не ехать в командировку в чужую страну, где тебя не ждут. - указали в ЦНС.

Также попросили сообщать личные данные и месторасположение таких "учителей", которые приезжают русифицировать украинских детей.

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