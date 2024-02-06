Оккупанты на ВОТ просят кремль прислать больше учителей из-за нехватки кадров

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  243776 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  337954 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  326949 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  287224 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229911 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Руководство курского завода "Электроагрегат" потребовало от рабочих финансовой поддержки "для нужд сво".

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рф заставляет собственные предприятия отдавать деньги "для поддержки сво"

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Шольц и Атталь спорят о торговом соглашении между ЕС и МЕРКОСУР

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Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в Исфахане

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев, чтобы обсудить вопросы безопасности и поддержки Украины со стороны ЕС.

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Исследователи раскрыли тайны вирусов оспы и надеются на успех будущей терапии

Исследователи раскрыли секреты архитектуры вируса оспы с помощью криоэлектронной микроскопии и молекулярного моделирования, найдя ключевой белок A10, который определяет структуру вирусного ядра, и надеясь, что это поможет в будущем в разработке противовирусных методов лечения.

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6 февраля: Всемирный день без мобильного телефона, Международный день бармена

Основателем Всемирного дня без мобильного телефона в 2001 году стал французский писатель Фил Марсо, который написал первый в мире SMS-роман. Всем, кто хочет присоединиться к событию предлагают выходить из дома без мобильных телефонов, и, вообще, делать вид, что их не существует.

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Как правильно читать этикетку на продуктах: дали 6 лайфхаков

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Как правильно читать этикетку на продуктах: дали 6 лайфхаков