Оккупанты на ВОТ заставляют украинцев отказываться от гражданства Украины - ЦНС
Киев • УНН
Оккупанты на временно оккупированных территориях Украины продолжают принуждать украинцев отказываться от гражданства, требуя письменные заявления об отказе от него.
Оккупанты на временно оккупированных территориях продолжают политику принудительной паспортизации, заставляя отказываться украинцев от гражданства Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Оккупанты заставляют жителей временно оккупированных территорий отказываться от украинского гражданства. россияне продолжают политику принудительной паспортизации на захваченных регионах
Отмечается, что враг заставляет украинцев писать заявления на отказ от гражданства. Такая практика была введена в российское законодательство и направлена исключительно на ассимиляцию украинцев на ВОТ.
"Заявление служит для пропаганды и является методом психологического давления. Принудительное приобретение гражданами Украины, проживающими на временно оккупированных территориях, гражданства России не признается Украиной и не является основанием для потери украинского гражданства. Такие практики российских оккупационных администраций являются юридически ничтожными", - добавляют в ЦНС.
Напомним
Россияне планируют привлечь детей, проживающих на временно оккупированных территорий к производству дронов. Детям на уроках труда в школах будут рассказывать о технологиях, особенностях конструкций и сборки БПЛА для военных целей.
Оккупанты на ВОТ заставляют украинцев отказываться от гражданства Украины - ЦНС
Оккупанты на временно оккупированных территориях Украины продолжают принуждать украинцев отказываться от гражданства, требуя письменные заявления об отказе от него.
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