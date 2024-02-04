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Окупанти на ТОТ змушують українців відмовлятися від громадянства України - ЦНС

Окупанти на ТОТ змушують українців відмовлятися від громадянства України - ЦНС

Київ • УНН

 • 113222 перегляди

Окупанти на тимчасово окупованих територіях України продовжують примушувати українців відмовлятися від громадянства, вимагаючи письмові заяви про відмову від нього.

Окупанти на тимчасово окупованих територіях продовжують політику примусової паспортизації, змушуючи відмовлятися українців від громадянства України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

Окупанти змушують мешканців тимчасово окупованих територій відмовлятись від українського громадянства. росіяни продовжують політику примусової паспортизації на захоплених регіонах

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог змушує українців писати заяви на відмову від громадянства. Така практика була введена у російське законодавство та спрямована виключно на асиміляцію українців на ТОТ.

"Заява слугує для пропаганди і є методом психологічного тиску. Примусове набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, громадянства росії не визнається Україною та не є підставою для втрати українського громадянства. Такі практики російських окупаційних адміністрацій є юридично нікчемними", - додають в ЦНС.

Нагадаємо

Росіяни планують залучити дітей, які проживають на тимчасово окупованих територій до виробництва дронів. Дітям на уроках праці у школах розповідатимуть про технології, особливості конструкцій та збирання БПЛА для військових цілей.

Павло Башинський

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