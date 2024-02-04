Окупанти на ТОТ змушують українців відмовлятися від громадянства України - ЦНС

Окупанти на тимчасово окупованих територіях продовжують політику примусової паспортизації, змушуючи відмовлятися українців від громадянства України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

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Окупанти змушують мешканців тимчасово окупованих територій відмовлятись від українського громадянства. росіяни продовжують політику примусової паспортизації на захоплених регіонах - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог змушує українців писати заяви на відмову від громадянства. Така практика була введена у російське законодавство та спрямована виключно на асиміляцію українців на ТОТ.

"Заява слугує для пропаганди і є методом психологічного тиску. Примусове набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, громадянства росії не визнається Україною та не є підставою для втрати українського громадянства. Такі практики російських окупаційних адміністрацій є юридично нікчемними", - додають в ЦНС.

Нагадаємо

Росіяни планують залучити дітей, які проживають на тимчасово окупованих територій до виробництва дронів. Дітям на уроках праці у школах розповідатимуть про технології, особливості конструкцій та збирання БПЛА для військових цілей.