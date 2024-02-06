гауляйтери попросили кремль направити на тимчасово окуповані території ще більше вчителів через дефіцит кадрів. Йдеться про педагогів з російської мови та літератури й історії. Про це повідомляє Центр Національного противу, пише УНН.

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Як зазначається, гауляйтери тимчасово окупованої Луганщини поскаржились в кремль на дефіцит вчителів у школах.

Вони попросили відрядити на ТОТ вчителів з російської мови та літератури й історії. Як вказали в Центрі нацспротиву, російські школи це осередки пропаганди й русифікації, тому саме ці кадри необхідні ворогу.

Російський уряд хоча й виплачує "вчителям" в ротації підвищену зарплату та не гарантує ніяких пільг та компенсації на випадок нещасних випадків. Відтак ми закликаємо "вчителів" не їхати у відрядження в чужу країну, де тебе не чекають.