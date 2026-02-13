Украина потеряла более 272 тыс. га морских заповедных акваторий из-за агрессии рф - Академия наук

$42.990.04
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 19871 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 42919 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 31388 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 40800 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 32322 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 26176 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 27016 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 29610 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 75214 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 51116 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть

Дисквалификация Гераскевича за символ памяти вызвала волну возмущения12 февраля, 21:59 • 10578 просмотра
Полицейские показали эвакуацию семьи из Константиновки и тела погибшей материVideo12 февраля, 22:33 • 10768 просмотра
Американцы считают Байдена лучшим президентом, чем Трамп - опрос13 февраля, 01:30 • 4868 просмотра
Транспорт в оккупированном Крыму работает в режиме выживания, опоздания автобусов до 2 часов - ЦНС02:02 • 8248 просмотра
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины04:21 • 6518 просмотра

Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 630 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 43144 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 84947 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 74878 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 79072 просмотра
УНН Lite
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 18430 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 22510 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 47891 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 41236 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 42919 просмотра
Украина потеряла более 272 тыс. га морских заповедных акваторий из-за агрессии рф - Академия наук

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Из-за войны Украина потеряла более 272 тыс. га морских заповедных акваторий. россияне оккупировали 27 территорий Изумрудной сети, еще 11 - в зоне боевых действий.

Украина потеряла более 272 тыс. га морских заповедных акваторий из-за агрессии рф - Академия наук

Из-за российской вооруженной агрессии Украина потеряла более 272 тыс. га морских заповедных акваторий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную академию наук Украины.

Детали

По данным НАН, в зоне активных боевых действий находятся все морские природоохранные территории подконтрольного побережья Черного моря общей площадью около 460 тыс. га. Также россияне оккупировали 27 территорий Изумрудной сети, еще 11 - в зоне боевых действий.

Среди водно-болотных угодий международного значения 10 оккупированы и семь остаются под влиянием военных действий

- заявили в Академии наук.

Как отметили ученые, российско-украинская война привела к изменению режимов охраны, неконтролируемому использованию ресурсов и загрязнению акваторий. Больше всего потерь понес заказник "Остров Змеиный" - в то же время в Дунайском биосферном заповеднике отмечены факты регулярной фиксации нефтяных загрязнений и затоплений судов.

Кроме того, ученые выразили обеспокоенность состоянием популяций осетровых в Черном море.

Часть обнаруженных особей, вероятно, происходит из Днепровского осетрового производственно-экспериментального завода имени С.Т. Артющика в Новой Каховке, который был затоплен в результате уничтожения Каховской ГЭС летом 2023 года. Это создает прямую угрозу дальнейшему воспроизводству популяций реликтовых осетровых видов в водоемах Украины

- говорится в сообщении НАН.

Напомним

В начале ноября 2025 года представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил о фактическом уничтожении Кинбурнской косы и значительных повреждениях заповедника "Аскания-Нова".

Евгений Устименко

