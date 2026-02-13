Украина потеряла более 272 тыс. га морских заповедных акваторий из-за агрессии рф - Академия наук

Из-за российской вооруженной агрессии Украина потеряла более 272 тыс. га морских заповедных акваторий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную академию наук Украины.

По данным НАН, в зоне активных боевых действий находятся все морские природоохранные территории подконтрольного побережья Черного моря общей площадью около 460 тыс. га. Также россияне оккупировали 27 территорий Изумрудной сети, еще 11 - в зоне боевых действий.

Среди водно-болотных угодий международного значения 10 оккупированы и семь остаются под влиянием военных действий

Как отметили ученые, российско-украинская война привела к изменению режимов охраны, неконтролируемому использованию ресурсов и загрязнению акваторий. Больше всего потерь понес заказник "Остров Змеиный" - в то же время в Дунайском биосферном заповеднике отмечены факты регулярной фиксации нефтяных загрязнений и затоплений судов.

Кроме того, ученые выразили обеспокоенность состоянием популяций осетровых в Черном море.

Часть обнаруженных особей, вероятно, происходит из Днепровского осетрового производственно-экспериментального завода имени С.Т. Артющика в Новой Каховке, который был затоплен в результате уничтожения Каховской ГЭС летом 2023 года. Это создает прямую угрозу дальнейшему воспроизводству популяций реликтовых осетровых видов в водоемах Украины