Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки
Київ • УНН
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив про фактичне знищення Кінбурнської коси та значні пошкодження заповідника "Асканія-Нова" через бойові дії. Екологи б'ють на сполох через руйнування унікальних природних зон та загибель тисяч тварин.
Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що Кінбурнська коса на Миколаївщині фактично знищена, а бойові дії завдали шкоди й іншим природним територіям, зокрема заповіднику "Асканія-Нова".
Про це речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук розповів у етері телемарафону, повідомляє УНН.
Деталі
За словами Плетенчука, екологи звертають увагу на серйозні пошкодження унікальних природних зон.
Той самий заповідник "Асканія-Нова". Так, на сполох б'ють екологи. Вони зверталися до мене. Теж просили цю тему озвучити, тому що насправді вона не є такою вже популярною в інформаційному середовищі
Він зазначив, що це лише частина відомих руйнувань, і наразі невідомо, чи відновляться ці природні території.
Чи відновиться цей заповідник і коли - наразі невідомо
Представник ВМС наголосив, що "і навколо Криму так само бойові дії звісно впливають і на флору і на фауну. Згадували ви дельфінів. Цифри дуже різні. Іноді екологи пишуть про тисячі тварин, які загинули. Тому що вони чутливі до вибухів".
Крім того, екологи з Одещини повідомляли Плетенчуку про нафтові плями, які дісталися узбережжя, хоча ситуація там не така критична, як на тимчасово окупованій території Криму.
Нагадаємо
Агресія рф завдала збитків довкіллю на 3,9 трлн грн, знищено понад 2 млн га лісів. На відновлення екосистеми знадобляться десятиліття, а на розмінування – 30 млрд доларів.