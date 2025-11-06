ukenru
08:00 • 12063 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
07:22 • 13822 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 25204 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 40638 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 32807 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
5 ноября, 15:51 • 29412 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
5 ноября, 15:03 • 42705 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
5 ноября, 13:23 • 43820 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 23829 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 23727 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях

Киев

 2108 просмотра

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил о фактическом уничтожении Кинбурнской косы и значительных повреждениях заповедника "Аскания-Нова" из-за боевых действий. Экологи бьют тревогу из-за разрушения уникальных природных зон и гибели тысяч животных.

Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях

Представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что Кинбурнская коса в Николаевской области фактически уничтожена, а боевые действия нанесли ущерб и другим природным территориям, в частности заповеднику "Аскания-Нова".

Об этом представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, сообщает УНН.

Детали

По словам Плетенчука, экологи обращают внимание на серьезные повреждения уникальных природных зон.

Тот же заповедник "Аскания-Нова". Да, тревогу бьют экологи. Они обращались ко мне. Тоже просили эту тему озвучить, потому что на самом деле она не является такой уж популярной в информационной среде

- сказал спикер.

Он отметил, что это лишь часть известных разрушений, и пока неизвестно, восстановятся ли эти природные территории.

Восстановится ли этот заповедник и когда - пока неизвестно

- добавил Плетенчук.

Представитель ВМС подчеркнул, что "и вокруг Крыма так же боевые действия, конечно, влияют и на флору, и на фауну. Упоминали вы дельфинов. Цифры очень разные. Иногда экологи пишут о тысячах животных, которые погибли. Потому что они чувствительны к взрывам".

Кроме того, экологи из Одесской области сообщали Плетенчуку о нефтяных пятнах, которые достигли побережья, хотя ситуация там не такая критическая, как на временно оккупированной территории Крыма.

Напомним

Агрессия РФ нанесла ущерб окружающей среде на 3,9 трлн грн, уничтожено более 2 млн га лесов. На восстановление экосистемы понадобятся десятилетия, а на разминирование – 30 млрд долларов.

Алла Киосак

