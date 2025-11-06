Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях
Киев • УНН
Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил о фактическом уничтожении Кинбурнской косы и значительных повреждениях заповедника "Аскания-Нова" из-за боевых действий. Экологи бьют тревогу из-за разрушения уникальных природных зон и гибели тысяч животных.
Детали
По словам Плетенчука, экологи обращают внимание на серьезные повреждения уникальных природных зон.
Тот же заповедник "Аскания-Нова". Да, тревогу бьют экологи. Они обращались ко мне. Тоже просили эту тему озвучить, потому что на самом деле она не является такой уж популярной в информационной среде
Он отметил, что это лишь часть известных разрушений, и пока неизвестно, восстановятся ли эти природные территории.
Восстановится ли этот заповедник и когда - пока неизвестно
Представитель ВМС подчеркнул, что "и вокруг Крыма так же боевые действия, конечно, влияют и на флору, и на фауну. Упоминали вы дельфинов. Цифры очень разные. Иногда экологи пишут о тысячах животных, которые погибли. Потому что они чувствительны к взрывам".
Кроме того, экологи из Одесской области сообщали Плетенчуку о нефтяных пятнах, которые достигли побережья, хотя ситуация там не такая критическая, как на временно оккупированной территории Крыма.
Напомним
Агрессия РФ нанесла ущерб окружающей среде на 3,9 трлн грн, уничтожено более 2 млн га лесов. На восстановление экосистемы понадобятся десятилетия, а на разминирование – 30 млрд долларов.