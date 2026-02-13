Україна втратила понад 272 тис. га морських заповідних акваторій через агресію рф - Академія наук
Через війну Україна втратила понад 272 тис. га морських заповідних акваторій. росіяни окупували 27 територій Смарагдової мережі, ще 11 - у зоні бойових дій.
Деталі
За даними НАН, у зоні активних бойових дій перебувають усі морські природоохоронні території підконтрольного узбережжя Чорного моря загальною площею близько 460 тис. га. Також росіяни окупували 27 територій Смарагдової мережі, ще 11 - у зоні бойових дій.
Серед водно-болотних угідь міжнародного значення 10 окуповано і сім залишаються під впливом воєнних дій
Як зазначили науковці, російсько-українська війна призвела до зміни режимів охорони, неконтрольованого використання ресурсів і забруднення акваторій. Найбільше втрат зазнав заказник "Острів Зміїний" - водночас у Дунайському біосферному заповіднику зазначено факти регулярної фіксації нафтових забруднень і затоплень суден.
Крім того, вчені висловили занепокоєння станом популяцій осетрових у Чорному морі.
Частина виявлених особин, ймовірно, походить із Дніпровського осетрового виробничо-експериментального заводу імені С.Т. Артющика в Новій Каховці, який був затоплений унаслідок знищення Каховської ГЕС влітку 2023 року. Це створює пряму загрозу подальшому відтворенню популяцій реліктових осетрових видів у водоймах України
Нагадаємо
На початку листопада 2025 року речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив про фактичне знищення Кінбурнської коси та значні пошкодження заповідника "Асканія-Нова".