$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 19888 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 42965 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 31417 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 40845 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 32343 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 26183 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 27020 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 29610 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 75214 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 51117 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Україна втратила понад 272 тис. га морських заповідних акваторій через агресію рф - Академія наук

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Через війну Україна втратила понад 272 тис. га морських заповідних акваторій. росіяни окупували 27 територій Смарагдової мережі, ще 11 - у зоні бойових дій.

Україна втратила понад 272 тис. га морських заповідних акваторій через агресію рф - Академія наук

Через російську збройну агресію Україна втратила понад 272 тис. га морських заповідних акваторій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну академію наук України.

Деталі

За даними НАН, у зоні активних бойових дій перебувають усі морські природоохоронні території підконтрольного узбережжя Чорного моря загальною площею близько 460 тис. га. Також росіяни окупували 27 територій Смарагдової мережі, ще 11 - у зоні бойових дій.

Серед водно-болотних угідь міжнародного значення 10 окуповано і сім залишаються під впливом воєнних дій

- заявили в Академії наук.

Як зазначили науковці, російсько-українська війна призвела до зміни режимів охорони, неконтрольованого використання ресурсів і забруднення акваторій. Найбільше втрат зазнав заказник "Острів Зміїний" - водночас у Дунайському біосферному заповіднику зазначено факти регулярної фіксації нафтових забруднень і затоплень суден.

Крім того, вчені висловили занепокоєння станом популяцій осетрових у Чорному морі.

Частина виявлених особин, ймовірно, походить із Дніпровського осетрового виробничо-експериментального заводу імені С.Т. Артющика в Новій Каховці, який був затоплений унаслідок знищення Каховської ГЕС влітку 2023 року. Це створює пряму загрозу подальшому відтворенню популяцій реліктових осетрових видів у водоймах України

- йдеться в повідомленні НАН.

Нагадаємо

На початку листопада 2025 року речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив про фактичне знищення Кінбурнської коси та значні пошкодження заповідника "Асканія-Нова".

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПогода та довкілля
Тварини
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна академія наук України
Асканія-Нова
Кінбурнська коса
Чорне море
Україна
Каховська гребля
Нова Каховка