“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліття

Ексклюзив
10:58 • 2556 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 7270 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 8858 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
07:26 • 21001 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 34180 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 36541 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 57795 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 50997 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 50746 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 47212 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
Останки святого Франциска вперше за довгий час виставили на загальний огляд в ІталіїPhoto23 лютого, 02:33 • 10013 перегляди
Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню та бомбардувань в Україні23 лютого, 04:34 • 7696 перегляди
ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - ГенштабPhoto23 лютого, 04:51 • 23017 перегляди
Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами07:45 • 21181 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto08:38 • 15310 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 107880 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 117708 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 123789 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 134696 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 172737 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Село
Донецька область
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo11:24 • 216 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto08:38 • 15557 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 53138 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 54138 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 53541 перегляди
Техніка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)

“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліття

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Дженніфер Лопес привітала своїх дітей, Еммі та Макса, з 18-річчям, згадавши їхнє народження у сніжну ніч 22 лютого 2008 року. Зірка висловила безмежну любов та гордість за їхні якості.

“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліття

Легендарна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес відзначила важливу сімейну дату — її діти, Еммі та Макс, святкують 18-річчя. З нагоди повноліття близнюків зірка опублікувала емоційний допис у соцмережах, у якому пригадала день їхнього народження, а також зізналася у безмежній любові до своїх чад. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram знаменитості.

Лопес у своєму дописі поринула у спогади та розповіла, що Еммі та Макс з’явилися на світ 22 лютого 2008 року у ніч, коли  в Нью-Йорку був сильний снігопад. До речі, тоді селебритіс перебувала у шлюбі із співаком Марком Ентоні. За словами Лопес, атмосфера тієї ночі здавалася надзвичайно чарівною.

"Я пам’ятаю, як їхала в машині й дивилася у вікно, де все сяяло і було вкрите білим того вечора, поки ви обоє були у моєму животі в останні миті перед тим, як народитися. Це було так, ніби Бог хотів переконатися, що ви увійдете у світ, сповнений чистої магії! У моєму серці я знала, що саме такою завжди буде ваше життя"!

У привітанні зірка зізналася, що не може повірити, як швидко минув час, адже тепер її син та донька вже дорослі. Вона назвала їх добрими, щедрими та люблячими людьми, які роблять світ кращим для оточення і для неї самої.

"Я не можу повірити, що ви вже дорослі… вам 18 років. Ви обоє такі добрі, щедрі та люблячі. Яким щасливим був світ цього дня 18 років тому, коли Бог вирішив послати вас сюди з усіма вашими талантами, духом і серцем, щоб зробити цей світ кращим місцем, тому що саме це ви робите для мене і для кожного, кому пощастило знати вас щодня", – резюмувала зірка.

 

Станіслав Кармазін

Соціальна мережа
Шлюб
Дженніфер Лопес
Нью-Йорк