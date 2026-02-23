“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліття

Легендарна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес відзначила важливу сімейну дату — її діти, Еммі та Макс, святкують 18-річчя. З нагоди повноліття близнюків зірка опублікувала емоційний допис у соцмережах, у якому пригадала день їхнього народження, а також зізналася у безмежній любові до своїх чад. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram знаменитості.

Лопес у своєму дописі поринула у спогади та розповіла, що Еммі та Макс з’явилися на світ 22 лютого 2008 року у ніч, коли в Нью-Йорку був сильний снігопад. До речі, тоді селебритіс перебувала у шлюбі із співаком Марком Ентоні. За словами Лопес, атмосфера тієї ночі здавалася надзвичайно чарівною.

"Я пам’ятаю, як їхала в машині й дивилася у вікно, де все сяяло і було вкрите білим того вечора, поки ви обоє були у моєму животі в останні миті перед тим, як народитися. Це було так, ніби Бог хотів переконатися, що ви увійдете у світ, сповнений чистої магії! У моєму серці я знала, що саме такою завжди буде ваше життя"!

У привітанні зірка зізналася, що не може повірити, як швидко минув час, адже тепер її син та донька вже дорослі. Вона назвала їх добрими, щедрими та люблячими людьми, які роблять світ кращим для оточення і для неї самої.

"Я не можу повірити, що ви вже дорослі… вам 18 років. Ви обоє такі добрі, щедрі та люблячі. Яким щасливим був світ цього дня 18 років тому, коли Бог вирішив послати вас сюди з усіма вашими талантами, духом і серцем, щоб зробити цей світ кращим місцем, тому що саме це ви робите для мене і для кожного, кому пощастило знати вас щодня", – резюмувала зірка.