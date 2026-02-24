$43.270.01
50.920.00
ukenru
23 лютого, 17:51 • 13748 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
23 лютого, 17:38 • 28960 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 23004 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 22952 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 18005 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
23 лютого, 15:29 • 13988 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
23 лютого, 14:58 • 12537 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12907 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
23 лютого, 13:20 • 46655 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
23 лютого, 13:02 • 50701 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кая Каллас
Володимир Зеленський
Блогери
Музикант
Ігор Клименко
Україна
Миколаїв
Сполучені Штати Америки
Львів
Київська область
РНБО: росія здійснила свідому диверсію проти Угорщини та Словаччини, вдаривши по нафтопроводу "Дружба"

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що удар по нафтопроводу "Дружба" був свідомою диверсією рф проти Угорщини та Словаччини. Ці країни не засудили дії росії, яка використовує енергетичну залежність як зброю.

РНБО: росія здійснила свідому диверсію проти Угорщини та Словаччини, вдаривши по нафтопроводу "Дружба"

Ударом по нафтопроводу "Дружба" наприкінці січня росія фактично здійснила свідому диверсію проти Угорщини та Словаччини. Про це заявив керівник Центру протидії дезінцормації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

Водночас, за його словами, відповідні дії росіян не були засуджені цими державами.

Це факти і це правда. Всі інші тлумачення ситуації є маніпулятивними. Потрібно також розуміти, що росія завжди використовує енергетичну залежність в якості зброї для контролю

- написав Коваленко.

На його переконання, ринкові відносини в рф "поступаються імперським поглядам контролю".

"Газ, нафта - це все елементи впливу на політичне поле держав. росія з початку 00-х намагалася таким чином розбалансувати і контролювати політику ЄС", - зазначив керівник ЦПД.

Контекст

27 січня росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі на Львівщині. Як виявилося, дрон міг уразити ланку трубопроводу, яким російську нафту постачають до Угорщини і Словаччини.

Згодом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про припинення екстрених поставок електроенергії до України. Цей крок буде скасовано, якщо Україна відновить транзит нафти трубопроводом "Дружба".

У свою чергу Угорщина пригрозила заблокувати 20-й пакет санкцій ЄС проти росії, вимагаючи відновлення Україною транзиту нафти через нафтопровід "Дружба".

Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною23.02.26, 14:02 • 29084 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Львівська область
Рада національної безпеки і оборони України
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
Угорщина
Україна