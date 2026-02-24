РНБО: росія здійснила свідому диверсію проти Угорщини та Словаччини, вдаривши по нафтопроводу "Дружба"
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що удар по нафтопроводу "Дружба" був свідомою диверсією рф проти Угорщини та Словаччини. Ці країни не засудили дії росії, яка використовує енергетичну залежність як зброю.
Ударом по нафтопроводу "Дружба" наприкінці січня росія фактично здійснила свідому диверсію проти Угорщини та Словаччини. Про це заявив керівник Центру протидії дезінцормації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.
Деталі
Водночас, за його словами, відповідні дії росіян не були засуджені цими державами.
Це факти і це правда. Всі інші тлумачення ситуації є маніпулятивними. Потрібно також розуміти, що росія завжди використовує енергетичну залежність в якості зброї для контролю
На його переконання, ринкові відносини в рф "поступаються імперським поглядам контролю".
"Газ, нафта - це все елементи впливу на політичне поле держав. росія з початку 00-х намагалася таким чином розбалансувати і контролювати політику ЄС", - зазначив керівник ЦПД.
Контекст
27 січня росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі на Львівщині. Як виявилося, дрон міг уразити ланку трубопроводу, яким російську нафту постачають до Угорщини і Словаччини.
Згодом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про припинення екстрених поставок електроенергії до України. Цей крок буде скасовано, якщо Україна відновить транзит нафти трубопроводом "Дружба".
У свою чергу Угорщина пригрозила заблокувати 20-й пакет санкцій ЄС проти росії, вимагаючи відновлення Україною транзиту нафти через нафтопровід "Дружба".
