Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною

рф завдала руйнувань нафтопроводу "Дружба", Україна зобов'язався його відремонтувати, але вони самі встановлюють терміни, а зустріч координаційної групи з питань нафти для оцінки ситуації призначена у середу, 25 лютого, повідомила під час брифінгу у понеділок речниця Єврокомісії Анна-Каїса Ітконен, пише УНН.

Три важливі моменти, пов’язані з цим. росія завдала руйнувань нафтопроводу "Дружба". Нашим пріоритетом є енергетична безпека наших держав-членів. Україна зобов’язалася відремонтувати нафтопровід, і рішення щодо термінів - за нею. І, нарешті, цієї середи (25 лютого - ред.) ми скликали координаційну групу з питань нафти для оцінки ситуації. Ось де ми зараз знаходимося