12:02 • 2248 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 10006 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 14751 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 15294 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
07:26 • 26970 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
23 лютого, 06:24 • 39603 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 39518 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 60862 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 52043 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 51461 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною

Київ • УНН

 • 2252 перегляди

рф зруйнувала нафтопровід "Дружба", Україна зобов'язалася його відремонтувати, самостійно визначаючи терміни. Зустріч координаційної групи з питань нафти для оцінки ситуації відбудеться 25 лютого.

Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною

рф завдала руйнувань нафтопроводу "Дружба", Україна зобов'язався його відремонтувати, але вони самі встановлюють терміни, а зустріч координаційної групи з питань нафти для оцінки ситуації призначена у середу, 25 лютого, повідомила під час брифінгу у понеділок речниця Єврокомісії Анна-Каїса Ітконен, пише УНН.

Три важливі моменти, пов’язані з цим. росія завдала руйнувань нафтопроводу "Дружба". Нашим пріоритетом є енергетична безпека наших держав-членів. Україна зобов’язалася відремонтувати нафтопровід, і рішення щодо термінів - за нею. І, нарешті, цієї середи (25 лютого - ред.) ми скликали координаційну групу з питань нафти для оцінки ситуації. Ось де ми зараз знаходимося

- сказала Ітконен.

Брюссель не тисне на Україну щодо термінів відновлення нафтопроводу "Дружба" - Єврокомісія

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Європейська комісія
Україна