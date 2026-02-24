$43.270.01
23 февраля, 17:51 • 14252 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 30111 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 23840 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 23784 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 18636 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 14346 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 12738 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 12998 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 47316 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 51222 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
СНБО: Россия совершила сознательную диверсию против Венгрии и Словакии, ударив по нефтепроводу "Дружба"

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что удар по нефтепроводу "Дружба" был сознательной диверсией РФ против Венгрии и Словакии. Эти страны не осудили действия России, которая использует энергетическую зависимость как оружие.

Ударом по нефтепроводу "Дружба" в конце января Россия фактически совершила сознательную диверсию против Венгрии и Словакии. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Детали

В то же время, по его словам, соответствующие действия россиян не были осуждены этими государствами.

Это факты и это правда. Все остальные толкования ситуации являются манипулятивными. Нужно также понимать, что Россия всегда использует энергетическую зависимость в качестве оружия для контроля

- написал Коваленко.

По его убеждению, рыночные отношения в РФ "уступают имперским взглядам контроля".

"Газ, нефть - это все элементы влияния на политическое поле государств. Россия с начала 00-х пыталась таким образом разбалансировать и контролировать политику ЕС", - отметил руководитель ЦПД.

Контекст

27 января россияне ударили по энергетической инфраструктуре на Львовщине. Как оказалось, дрон мог поразить звено трубопровода, по которому российскую нефть поставляют в Венгрию и Словакию.

Впоследствии премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину. Этот шаг будет отменен, если Украина возобновит транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

В свою очередь Венгрия пригрозила заблокировать 20-й пакет санкций ЕС против России, требуя возобновления Украиной транзита нефти через нефтепровод "Дружба".

Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной23.02.26, 14:02 • 29228 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Львовская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Роберт Фицо
Европейский Союз
Словакия
Венгрия
Украина