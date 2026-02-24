СНБО: Россия совершила сознательную диверсию против Венгрии и Словакии, ударив по нефтепроводу "Дружба"
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что удар по нефтепроводу "Дружба" был сознательной диверсией РФ против Венгрии и Словакии. Эти страны не осудили действия России, которая использует энергетическую зависимость как оружие.
Ударом по нефтепроводу "Дружба" в конце января Россия фактически совершила сознательную диверсию против Венгрии и Словакии. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.
Детали
В то же время, по его словам, соответствующие действия россиян не были осуждены этими государствами.
Это факты и это правда. Все остальные толкования ситуации являются манипулятивными. Нужно также понимать, что Россия всегда использует энергетическую зависимость в качестве оружия для контроля
По его убеждению, рыночные отношения в РФ "уступают имперским взглядам контроля".
"Газ, нефть - это все элементы влияния на политическое поле государств. Россия с начала 00-х пыталась таким образом разбалансировать и контролировать политику ЕС", - отметил руководитель ЦПД.
Контекст
27 января россияне ударили по энергетической инфраструктуре на Львовщине. Как оказалось, дрон мог поразить звено трубопровода, по которому российскую нефть поставляют в Венгрию и Словакию.
Впоследствии премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину. Этот шаг будет отменен, если Украина возобновит транзит нефти по трубопроводу "Дружба".
В свою очередь Венгрия пригрозила заблокировать 20-й пакет санкций ЕС против России, требуя возобновления Украиной транзита нефти через нефтепровод "Дружба".
